'Caso Asencio': La víctima de menor edad también retira la acusación contra el jugador del Real Madrid

La víctima menor de edad habría retirado la denuncia por pornografía infantil y revelación de secretos tras recibir disculpas y una compensación del futbolista.

Ra&uacute;l Asencio, en el Mundial de Clubes en Estados Unidos

Raúl Asencio, en el Mundial de Clubes en Estados UnidosEfe

Luis F. Castillo
Publicado:

La segunda víctima del llamado 'caso Asencio', menor de edad, ha retirado la acusación de pornografía infantil y revelación de secretos contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio, tal y como hizo semanas atrás la primera denunciante.

Según una información de la cadena Cope recogida por la agencia EFE, la joven explicó que el comportamiento del futbolista "fue completamente diferente al resto de acusados" y que Asencio se disculpó y reconoció haber cometido "una censurable indiscreción", además de haber resarcido "los daños morales ocasionados".

La presunta víctima no obstante mantiene la causa judicial abierta contra los otros tres implicados en el caso.

En manos de la Fiscalía

Asencio está acusado por un presunto delito contra la intimidad por revelación de secretos tras haber mostrado a una tercera persona un vídeo de contenido sexual. Ahora será la Fiscalía la que deberá decidir si mantiene su acusación o si, por el contrario, da marcha atrás.

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) acordó abrir juicio oral contra el defensa del conjunto blanco y los ya exjugadores del filial del Real Madrid Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, acusados de haber grabado y/o difundido sin permiso vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor.

