Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja tras recaer en la lesión del pubis

Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, ha recaído de su lesión en el pubis y estará de baja de "dos a tres semanas", según ha informado este viernes el club azulgrana.

"Las moelstias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de dos a tres semanas", informa el Barcelona en un comunicado.

El extremo de Mataró regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos (Valencia, Newcastle, Getafe y Real Oviedo) antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto español ganó el pasado domingo ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports (2-1).

Lamine Yamal jugó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones ante el PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro.

Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en LaLiga en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla y los compromisos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige Luis de la Fuente. Los siguientes partidos del Barcelona serán el sábado 18 de octubre contra el Girona en LaLiga, el martes 21 frente al Olympiacos en la Liga de Campeones y el domingo 26 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com