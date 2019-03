La Federación francesa apoya a Benzema e insiste en la presunción de inocencia

Me parece que se condena demasiado rápido a Benzema

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, defendió al jugador del Real Madrid, Karim Benzema tras su imputación por un supuesto chantaje a otro internacional francés, Mathieu Valbuena, y frente a los que ya le condenan, insistió en su derecho a la presunción de inocencia.

"Me parece que se condena demasiado rápido a Benzema", señaló en una entrevista publicada hoy por "L'Équipe"

Le Graët, que insistió en que tiene "el apoyo deportivo de la Federación. Es un jugador enorme que aporta mucho a la selección francesa". Insistió en la presunción de inocencia porque "un futbolista tiene los mismos derechos que un político o un gran empresario".

En cuanto al impacto que puede tener para la imagen de la selección francesa la inculpación del jugador merengue, reconoció que no es bueno, pero a continuación subrayó que "nadie puede afirmar que ha cometido una falta".

Pese a que cuando concedió la entrevista no había hablado con él desde su comparecencia ante el juez ayer, dijo estar al corriente de lo que ocurre y lanzó un mensaje para que no se le condene puesto que la justicia no se ha pronunciado.

"Francia es un país de derecho, en el que la justicia cumple muy bien su función -argumentó-. No son los periodistas, y todavía menos el presidente de la Federación francesa los que deben juzgarlo". "Me encanta Benzema. Aunque tal vez debe mejorar en la gente a la que frecuenta", comentó.