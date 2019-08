El jugador del FC Bacelona Dembélé durmió en la terminal de vuelos privados para viajar a Senegal junto a su hermano en la madrugada tras la derrota sufrida ante el Athletic. Tras esta situación, los médicos del FC Barcelona le diagnosticaron una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante más de un mes.

Su antiguo cocinero, Mickael Naya, ha asegurado que el jugador lleva una vida desordenada en Barcelona por las malas influencias que le rodean, lo que hace que tome decisiones no siempre afortunadas.

Este cocinero, cuarto a las órdenes de Dembélé, ha hablado de él: "Ousmane es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada", explica Naya, en declaraciones a 'Le Parisien'.

Cuenta que el jugador de 22 años, por el que el Barça pagó 105 millones de euros, no hace más que dar tumbos y que aunque no vio que consumiera alcohol, "no respeta para nada los tiempos de descanso, no hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno".

También que él como cocinero, había intentado organizar sus comidas en función de los partidos que tenía y las fases de recuperación y las cosas iban bien, pero tiene malas influencias. "Cuando está sin sus amigos Ousmane es completamente diferente. Es curioso, abierto, educado".

Anteriormente, otros jugadores como Gerard Piqué y Luis Suárez criticaron su falta de profesionalidad. "Ousmane y su entorno dicen que, de todas formas, recibirán críticas pase lo que pase", comenta su antiguo cocinero, que añade que todo eso "les resbala. Son ricos. Les da igual".