Se confirman las malas noticias para Bardghji: rotura del ligamento cruzado y quirófano

El Barcelona ha confirmado lo que se temía: Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que afrontar una baja de larga duración. El futbolista sueco de origen sirio se lesionó durante un entrenamiento y permanecerá varios meses alejado de los terrenos de juego.

La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para Bardghji, que se encontraba en la rampa de salida del conjunto azulgrana. El extremo no viajó al triangular disputado el pasado fin de semana en Udine precisamente para avanzar en las negociaciones sobre su futuro y evitar riesgos innecesarios.

Sin embargo, el infortunio apareció durante uno de los entrenamientos y frustra por ahora su posible salida. Bardghji estaba cerca de recalar en la Premier League, pero la gravedad de la lesión paraliza cualquier operación y obliga al jugador a centrarse en su recuperación.

El contratiempo también tiene consecuencias para el Barcelona. La baja de larga duración permitirá al club liberar espacio salarial y utilizar su ficha para facilitar nuevas inscripciones. El conjunto azulgrana ha mejorado su situación económica y, al encontrarse actualmente bajo la regla 1:1, puede destinar a nuevas incorporaciones la totalidad del margen que consiga liberar.

Para Bardghji, sin embargo, se trata de un golpe especialmente duro. El sueco ya había sufrido anteriormente una grave lesión en esa misma rodilla, por lo que afrontará una nueva rehabilitación con el objetivo de regresar únicamente cuando se encuentre plenamente recuperado.

Su prioridad pasa ahora por superar una larga recuperación y volver a competir al máximo nivel después de un revés que llega justo cuando su futuro deportivo parecía estar a punto de cambiar.