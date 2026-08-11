Muere el famoso escalador estadounidense Jake Whisenant tras sufrir un accidente en Sierra Nevada

Una terrible noticia se ha hecho eco en el mundo del alpinismo al conocerse la muerte de Jake Whisenant, de 30 años, tras sufrir un accidente en Sierra Nevada, California, el pasado 3 de agosto, según consta en los registros de la Oficina Forense del Condado de Tulare.

La muerte del deportista también fue confirmada por Bailee Moore, una amiga de la infancia, a través de su perfil de Instagram. Moore despidió a Whisenant con un emotivo mensaje en el que destacó su pasión por la escalada y por la montaña.

"Con un dolor imposible de describir comparto el fallecimiento de mi amigo y confidente de toda la vida, Jacob Daniel Whisenant. La familia está devastada por la noticia, pero murió haciendo lo que amaba en la hermosa Sierra Nevada", escribió.

Las autoridades todavía no han ofrecido detalles sobre las circunstancias concretas del fallecimiento. Los primeros datos recogidos por la Oficina Forense apuntan a que Whisenant sufrió un accidente mientras practicaba escalada, aunque la investigación continúa abierta.

Whisenant se había consolidado en los últimos años como uno de los nombres destacados de la escalada estadounidense. Entre sus principales logros figura el ascenso de El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, uno de los grandes iconos de la escalada mundial.

También destacó especialmente su ascenso de Lurking Fear junto a Brant Hysell, una de sus grandes hazañas deportivas, que ambos completaron en apenas dos horas, 55 minutos y 32 segundos.

La muerte de Whisenant deja así un importante vacío en la comunidad de escaladores, que ha despedido a un deportista que dedicó buena parte de su vida a conquistar algunas de las paredes más exigentes de Estados Unidos.