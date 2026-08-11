Alucinaciones, más de 160km y 55 horas en el agua: el impresionante récord de cruzar a nado el báltico

Bartłomiej Kubkowski ha completado una hazaña en la natación de larga distancia. El nadador polaco se ha convertido en el primero en cruzar a nado el mar Báltico entre Suecia y Polonia, después de recorrer unos 160 kilómetros en 55 horas.

Kubkowski partió el viernes desde las costas suecas, en su quinto intento de completar uno de los desafíos más exigentes de su carrera. La noche del domingo alcanzó finalmente territorio polaco, donde le esperaba un grupo de seguidores que celebró su llegada.

Para que el cruce pudiera ser reconocido oficialmente, el nadador debía salir del agua por sus propios medios y completar toda la travesía sin recibir ayuda de ninguna embarcación. Ambas condiciones se cumplieron.

Después de más de dos días en el agua, Kubkowski reconoció que el agotamiento todavía le impedía ser plenamente consciente de la dimensión de su logro. Durante 55 horas permaneció prácticamente sin dormir y encadenó miles de brazadas, afrontando no solo la enorme distancia, sino también el desgaste físico y mental.

El cansancio llegó a provocar momentos especialmente delicados. Tras varias decenas de horas sin dormir, el nadador sufrió problemas de concentración y episodios de pérdida de lucidez. El equipo que le acompañaba se encargó durante todo el recorrido de garantizar su seguridad, controlar la navegación y proporcionarle de forma regular líquidos y energía.

Cinco intentos para completar el desafío

El histórico cruce es el resultado de años de preparación y varios intentos fallidos. Kubkowski afrontó por primera vez el reto en 2022, cuando tuvo que abandonar después de recorrer 115 kilómetros.

Su intento más cercano hasta entonces llegó en 2025. El polaco consiguió completar aproximadamente 159 kilómetros y permaneció 53 horas en el agua, pero tuvo que detenerse cuando apenas le separaban unos 15 kilómetros de la costa polaca debido al agotamiento extremo.

Aquella experiencia le sirvió para perfeccionar su preparación. Durante los últimos años combinó largas sesiones de natación con entrenamientos de resistencia, trabajo de fortaleza mental y una estrategia nutricional diseñada específicamente para afrontar una travesía de semejante duración.

En esta ocasión, todos esos años de preparación dieron resultado. Tras cinco intentos, Kubkowski consiguió finalmente completar el recorrido y salir del agua por sus propios medios.

El nadador decidió además vincular su desafío a una causa solidaria. Su hazaña estuvo acompañada de una campaña de recaudación de fondos destinada a los beneficiarios de la fundación Cancer Fighters, una iniciativa con la que Kubkowski lleva años combinando sus retos deportivos y su compromiso solidario.

El polaco posee el récord mundial de natación en 24 horas, además de varias medallas en competiciones nacionales e internacionales, y es uno de los impulsores del proyecto Ultra Baltic Swim. Sin embargo, completar el cruce del Báltico supone el mayor logro de su trayectoria.