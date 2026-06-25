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¿Por qué casi todos los futbolistas llevan botas rosas en el Mundial 2026? La explicación

Estrellas como Lamine Yamal, Mbappé o Vinícius han apostado por el fucsia eléctrico y no es casualidad: la ciencia y el marketing están detrás del misterio.

La selección española durante el Mundial 2026

La selección española durante el Mundial 2026 Getty images

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Hay un detalle que se repite partido tras partido en el Mundial de 2026 y que no ha pasado desapercibido para los aficionados: las botas rosas parecen haberse adueñado de los terrenos de juego.

Da igual que se trate de Lamine Yamal, Mbappé, Haaland, Vinícius, Endrick o Harry Kane. La mayoría de las grandes estrellas del torneo lucen tonos fucsia, rosa eléctrico o colores muy similares. Lejos de ser una casualidad, detrás de esta tendencia hay una combinación de ciencia, marketing y predicción de tendencias.

El rosa contrasta con el césped

La principal razón tiene que ver con la visibilidad. Diversos estudios realizados por las grandes marcas deportivas han concluido que el rosa fucsia es uno de los colores que mejor contrasta con el verde del césped. El resultado es inmediato: el ojo humano detecta antes ese color que otros tonos más tradicionales.

En plena era de las retransmisiones en alta definición, los vídeos cortos para redes sociales y las fotografías virales, destacar visualmente se ha convertido en un objetivo prioritario. Por eso, el rosa ofrece una ventaja evidente tanto para los futbolistas como para las marcas.

Llegaron a la misma conclusión

Lo curioso es que Nike, Adidas, Puma y otras compañías apostaron por el mismo color sin ponerse de acuerdo entre ellas. La explicación está en las agencias especializadas en previsión de tendencias, como WGSN, que hace dos años atrás identificaron el llamado 'Electric Fuchsia' como uno de los colores dominantes del verano de 2026.

A partir de esa previsión, cada fabricante desarrolló su propia colección: Nike lanzó el Breakout Pack, Adidas presentó el Road to Glory y Puma apostó por el Showtime Pack.

A ellas se sumaron otras firmas como Skechers o New Balance, que también incorporaron variantes inspiradas en los colores de los atardeceres californianos y otros tonos similares.

Atrevimiento y personalidad

Además de la visibilidad, existe una explicación relacionada con la psicología deportiva. Las marcas consideran que los colores vibrantes transmiten sensaciones asociadas al atrevimiento, la confianza y la personalidad.

La idea es que el futbolista perciba ese material como algo diferencial y salga al campo con una mentalidad más agresiva y competitiva. No es casualidad que muchos lanzamientos comerciales utilicen mensajes relacionados con la valentía, la creatividad o la ruptura de límites.

La paradoja del Mundial

Sin embargo, la estrategia ha generado un efecto inesperado. Lo que pretendía ser una herramienta para diferenciar a las grandes estrellas ha terminado provocando justamente lo contrario.

Al coincidir prácticamente todas las marcas en la misma gama cromática, muchos jugadores parecen llevar las mismas botas independientemente del fabricante. La uniformidad visual es tan evidente que cuesta distinguir a simple vista qué modelo utiliza cada futbolista.

Messi, la gran excepción

Entre tanto rosa hay un jugador que rompe completamente la tendencia. Lionel Messi disputa el Mundial con una edición especial de Adidas en color blanco y dorado denominada 'El Último Tango', diseñada específicamente para el capitán argentino.

Mientras la mayoría apuesta por los tonos eléctricos para captar miradas, el campeón del mundo ha elegido un diseño exclusivo que también destaca, aunque por un camino completamente diferente.

Y así, casi sin quererlo, las botas rosas se han convertido en uno de los símbolos visuales más reconocibles de la Copa del Mundo de 2026.

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