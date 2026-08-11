Kelly Slater desafía al tiempo: vuelve al surf a los 54 años, tras operarse de la cadera, y derrota al número cuatro del mundo

A sus 54 años, Kelly Slater continúa desafiando al tiempo y a cualquier lógica deportiva. El mejor surfista de todos los tiempos volvió a competir más de un año después de su última aparición, tras someterse a una operación de reemplazo de cadera, y lo hizo a lo grande: en Teahupo'o, uno de los templos mundiales del surf, derrotó en segunda ronda del Tahiti Pro a Gabriel Medina, número cuatro del mundo, tres veces campeón mundial y uno de los grandes referentes de este deporte durante la última década.

El Tahiti Pro es el primer evento de la World Surf League (WSL) en el que participa Slater esta temporada. El estadounidense no competía desde junio de 2025 y, meses después, tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una intervención de cadera que bien podría haber marcado el final de una carrera legendaria. Pero Slater, 11 veces campeón del mundo, nunca ha sido un competidor dispuesto a marcharse sin luchar.

Aceptó una wild card para regresar en Teahupo'o, en la Polinesia Francesa, escenario de algunas de las olas más temibles del planeta. Y dejó claro desde el primer momento que no había viajado hasta allí para limitarse a participar.

En su primera manga en más de un año, disputada el pasado sábado, el estadounidense ya dio muestras de que todavía tenía mucho que decir. Slater, cinco veces ganador del Tahiti Pro, se impuso al joven hawaiano Eli Hanneman, de 23 años, con una puntuación de 16,23, sustentada especialmente en una ola valorada con un 9,00.

El sorteo quiso que su siguiente rival fuera Gabriel Medina. El brasileño, de 32 años, ha sido campeón mundial de la WSL en 2014, 2018 y 2021, además de medallista olímpico y uno de los grandes nombres del surf moderno. Sobre el papel, el historial favorecía claramente a Medina, con ocho victorias en diez enfrentamientos directos y cuatro triunfos consecutivos ante Slater. El brasileño también había derrotado al estadounidense en Teahupo'o, precisamente en la final del evento, en 2014.

"Me he servido la venganza 12 años más tarde", celebró el estadounidense después de una manga que ya forma parte de la historia del surf.

Una exhibición a los 54 años

Durante los 30 minutos de competición, Slater ofreció una exhibición que terminó con una puntuación de 19,06, la más alta registrada hasta ese momento en el Tahiti Pro. El estadounidense comenzó con dificultades para encontrar las mejores olas, pero cuando apareció una de ellas estuvo a punto de pagar muy caro su intento.

Slater salió despedido y quedó bajo una enorme masa de agua que terminó destrozando su tabla. Lejos de amedrentarse, regresó al mar y encontró rápidamente una nueva oportunidad. En una ola prácticamente idéntica volvió a asumir el riesgo, estuvo a punto de caer de nuevo y, esta vez, consiguió mantener el equilibrio.

"Menudo regalo para nosotros el poder verle hacerlo de nuevo", comentó desde una moto de agua el surfista profesional Matahi Drollet.

Medina tampoco estuvo lejos de su mejor nivel y consiguió una puntuación total de 16,10. No fue suficiente. Slater volvió a encontrar una última ola extraordinaria, metido de nuevo en un tubo, y recibió un 9,33. Era la 48ª vez desde 2008 que el estadounidense superaba los nueve puntos en Teahupo'o, más que cualquier otro surfista.

"Ha sido divertido, muy divertido. Ha sido un sueño estar en esta eliminatoria. Me he tenido que establecer, él es un gran competidor. Al principio no he tenido una buena entrada y me ha atrapado una ola. Luego he caído en otra que ha sido masiva, de las mayores que he remado nunca. He tenido que saltar, sí", explicó Slater tras la manga.

La hazaña trasciende incluso la edad del protagonista. La cuestión ya no es cuántos surfistas de 54 años serían capaces de hacer lo que hizo Slater, sino cuántos deportistas, independientemente de su edad, podrían ofrecer una actuación semejante en un escenario como Teahupo'o.

El propio equipo de retransmisión de la WSL fue testigo del cambio de actitud del estadounidense. El reportero que narraba la competición desde el agua aseguró haber visto en Slater "una mirada asesina que no se le veía desde hace años".

Y el propio surfista alimentó la posibilidad de una nueva gesta cuando le preguntaron si se veía capaz de ganar el torneo. "Creo que puedo ganarlo, creo que puedo ganarlo, sí, creo que puedo", respondió.

Slater también quiso responder a quienes habían cuestionado su regreso. "Esto es lo que esperaba; había gente que dudaba y entiendo las críticas, y ahora les mando un saludo. Sin presión no se hacen los diamantes. Incluso después de todo este tiempo, tengo algo que demostrar. He demostrado que lo sigo teniendo", aseguró.

El estadounidense reconoció sentirse ahora mucho más tranquilo y admitió que entiende lo difícil que debe ser para Medina perder ante un rival que ya no lucha por el título mundial. "A mí me ha pasado...", recordó.

Un regreso después de años de calvario

Para encontrar la última victoria de Slater antes de esta en Teahupo'o hay que remontarse hasta febrero de 2022. Entonces conquistó el Billabong Pro Pipeline, otra de las pruebas más emblemáticas del calendario, y volvió a hacer historia al convertirse, con 49 años, en el ganador de mayor edad del evento.

Aquel triunfo, el 56º de su carrera en la WSL, alimentó incluso la posibilidad de que pudiera luchar por un duodécimo título mundial. Sin embargo, su cuerpo comenzó a pasarle factura. Slater tuvo que someterse a una primera intervención de cadera y, poco a poco, la continuidad competitiva del mejor surfista de todos los tiempos comenzó a desaparecer.

En 2024 recibió otro duro golpe al quedarse fuera del top 22 del Championship Tour, la máxima categoría de la WSL. Aquello le dejó sin plaza para el resto de esa temporada y también para la siguiente. Desde entonces, solo pudo competir mediante invitaciones: dos veces en 2024 y otras dos en 2025.

Su última aparición antes del Tahiti Pro se produjo en junio de 2025. Después llegó la operación de reemplazo de cadera y, con ella, la sensación de que la carrera de Slater estaba llegando definitivamente a su final.

"Todo llega a un final. Si no te adaptas, no sobrevives", llegó a decir entonces la leyenda, consciente de que su etapa en la élite parecía estar agotándose.