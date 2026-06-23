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Desaparece la camiseta de Casillas en la final del Mundial 2010: misterio en el Museo Legends

¿Robo o marketing? Una de las reliquias más valiosas de la historia del fútbol español ha desaparecido.

Iker Casillas levanta la copa de campeones del mundo en Sudáfrica

Iker Casillas levanta la copa de campeones del mundo en Sudáfrica Getty Images

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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El Museo Legends de Madrid ha comunicado este martes que no localiza la camiseta que utilizó Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, el partido en el que España conquistó su primera Copa del Mundo.

La prenda, cedida en su día por el exguardameta y capitán de la selección española, era una de las piezas más emblemáticas y visitadas de la colección... y algunos en redes sociales incluso se preguntan si no se tratará de una campaña de marketing en plena Copa del Mundo.

Revisión rutinaria

Según informó el propio museo mediante un comunicado, la desaparición fue detectada durante una inspección ordinaria de las instalaciones. "La ausencia de la camiseta se detectó durante una revisión rutinaria", explicó la entidad.

Se trata de la equipación que vistió Casillas en la histórica final frente a Países Bajos disputada el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, un encuentro que quedó para siempre en la memoria del deporte español gracias al gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Una camiseta histórica

La camiseta estaba considerada una de las joyas del Museo Legends, ubicado junto a la Puerta del Sol de Madrid y especializado en la conservación y exhibición de objetos históricos relacionados con el fútbol.

La prenda representaba uno de los momentos más importantes de la historia de la selección española y era uno de los principales reclamos para los visitantes: "Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido", señaló la institución.

Investigación en marcha

Por el momento no han trascendido más detalles sobre cómo pudo desaparecer la camiseta ni cuándo fue vista por última vez. Desde el departamento de comunicación del museo se han limitado a señalar que cualquier novedad relacionada con el caso será comunicada a través de sus canales oficiales.

La desaparición ha generado una enorme sorpresa en el mundo del fútbol por el valor simbólico de una camiseta asociada a uno de los mayores éxitos de la historia del deporte español.

Ahora, el objetivo del museo pasa por esclarecer lo sucedido y localizar una pieza que forma parte del patrimonio sentimental de toda una generación de hinchas en España.

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