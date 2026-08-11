El emotivo gesto del futbolista Jhon Arias con las víctimas del terremoto en Colombia: "Envié un avión con suministros médicos"

El futbolista del Palmeiras y de la selección colombiana Jhon Arias ha decidido implicarse directamente en la ayuda a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes y que ha dejado, al menos, 240 fallecidos. El jugador ha anunciado este martes que ha puesto sus propios recursos para enviar un avión con personal sanitario y material médico a Quibdó, su ciudad natal y una de las zonas más afectadas por el seísmo.

"Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de suministros médicos para intentar aliviar un poco las circunstancias de salud que se viven en nuestra región", explicó el futbolista a través de sus redes sociales.

Arias, de 28 años, compartió un vídeo junto a su esposa, Alejandra Ayala, en el que ambos mostraron su solidaridad con las familias de las víctimas y lamentaron los graves daños causados por el terremoto, que ha dejado numerosas viviendas afectadas y a miles de personas en una situación de extrema dificultad.

"Queremos ratificar nuestro apoyo. Estamos disponibles para brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance", señaló el jugador, que también quiso enviar un mensaje de ánimo a los damnificados. "Sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo y desesperación".

Su esposa, también natural de Quibdó, anunció además la apertura de dos cuentas bancarias, una en Colombia y otra en Brasil, para recoger donaciones destinadas a los afectados. Ayala puso el foco en las dificultades que afronta habitualmente el departamento del Chocó, una de las regiones más desfavorecidas del país.

"El Chocó es un departamento muy aislado, no tiene agua potable, a cada rato cierran las vías... Entre todos podemos dar un granito de arena para hacer más llevadera esta situación, que es muy triste para nosotros, nos duele mucho", explicó.

Arias pide unidad ante la tragedia

El futbolista colombiano también pidió a sus seguidores que permanezcan unidos para ayudar a las personas afectadas por el desastre.

"Somos una gran región, somos un gran país y somos personas capaces de salir adelante a pesar de las adversidades", afirmó Arias.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se produjo este lunes a las 07:34 horas y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

El seísmo se sintió con intensidad en buena parte del centro y el oeste de Colombia y provocó graves daños materiales. La tragedia ha golpeado especialmente a una región marcada por sus dificultades de comunicación y acceso a servicios básicos. En este contexto, Arias ha decidido utilizar sus propios recursos para facilitar la llegada de asistencia sanitaria y material médico a quienes más lo necesitan.