Detienen a un periodista deportivo turco por difundir información falsa sobre un fichaje

El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi ha sido detenido este lunes en Estambul en el marco de una investigación de la Fiscalía General de Bakırköy por la "presunta difusión pública de información engañosa". El comunicador fue arrestado después de asegurar públicamente que el Galatasaray había alcanzado un acuerdo para fichar a Jamal Musiala, una información que el propio club turco había desmentido.

La entidad otomana consideró que la difusión y reiteración de esas informaciones podía generar una percepción destinada a desinformar a la opinión pública y perjudicar la gestión de sus operaciones en el mercado de fichajes.

Terzi, lejos de retirar su información, mantuvo en todo momento su versión y aseguró que sus fuentes respaldaban la operación. El periodista llegó a afirmar que había recibido de forma simultánea información procedente de diferentes fuentes sobre la posible incorporación de Musiala a la concentración del Galatasaray.

En declaraciones posteriores, Terzi reconoció que sabía de antemano que el club podía desmentir la operación, pero insistió en que seguía confiando plenamente en sus informaciones. En una de sus intervenciones llegó incluso a asegurar que se jugaba su reputación con la noticia.

Tras su detención, el periodista señaló a Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como la persona que le había proporcionado la información sobre el supuesto acuerdo.

La insistencia de Terzi en mantener su versión acabó provocando la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de Bakırköy. El periodista fue trasladado a dependencias policiales para prestar declaración dentro de las diligencias por la presunta difusión pública de información engañosa.

Puesto en libertad

El periodista fue posteriormente puesto en libertad, aunque el episodio ha generado una notable repercusión en Turquía al elevar una disputa habitual del mercado de fichajes, la publicación de informaciones no confirmadas, al terreno judicial.

La información difundida por Terzi también chocaba con la situación contractual conocida de Musiala. El internacional alemán, de 23 años, continúa vinculado al Bayern Múnich, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Además, el conjunto bávaro había informado de que el futbolista seguiría un plan específico de preparación después de someterse a una operación programada tras el Mundial de 2026. El objetivo del club era que Musiala pudiera estar disponible para el inicio de la nueva temporada.

Las últimas informaciones sobre su recuperación mantienen al jugador dentro de la planificación deportiva del Bayern, que espera su reincorporación progresiva a los entrenamientos colectivos. Por el momento, y a falta de cualquier comunicación oficial que modifique su situación, no existe confirmación de un acuerdo entre Musiala y el Galatasaray.

Lo que sí está confirmado es que el club turco negó las informaciones, que Burhan Can Terzi mantuvo su versión y que la Fiscalía de Bakırköy abrió una investigación que llevó al periodista a dependencias policiales antes de quedar finalmente en libertad.