Mikel Merino certifica la clasificación de España a los cuartos de la Nations League

La selección española ha sellado este martes su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, con una remontada ante Croacia, gracias a dos goles de Mikel Merino en los minutos 61 y 88.

La vigente campeona del mundo, por detrás en el marcador hasta entonces por el 1-0 de Iván Perisic en el 17, jugó desde el minuto 79 en superioridad numérica por la expulsión por doble amarilla del autor del tanto balcánico.

11 triunfos consecutivos

España también sabe sufrir. La selección de Luis de la Fuente remontó este martes a Croacia en Split (1-2) gracias a un doblete de Mikel Merino y certificó matemáticamente su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

No fue una noche sencilla para la campeona del mundo. Ivan Perisic adelantó a una Croacia que dominó buena parte del primer tiempo y obligó a aparecer en varias ocasiones a Unai Simón. Pero España cambió completamente después del descanso y Merino, que comenzó el encuentro en el banquillo, se convirtió en el gran protagonista.

El centrocampista del Arsenal firmó los dos goles de la remontada, el segundo en el minuto 88, para permitir a España cerrar esta ventana internacional con cuatro victorias. La Roja suma ya 11 triunfos consecutivos y 43 partidos sin perder, además de mantener tres puntos de ventaja sobre Inglaterra.

Perisic golpea primero

De la Fuente apostó por un once reconocible para cerrar el parón. Lamine Yamal volvió a ser titular, al igual que el centro del campo y Aymeric Laporte respecto al triunfo ante Chequia, mientras entraron Mikel Oyarzabal, Álex Baena, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Marc Pubill y Unai Simón.

Croacia salió mucho mejor. Los locales consiguieron frenar el habitual arranque arrollador de España y generaron las primeras ocasiones. Stanisic avisó con un cabezazo que detuvo Unai Simón antes de que, superado el cuarto de hora, llegara el 1-0.

Matanovic remató cruzado, Unai consiguió rechazar el disparo y Perisic apareció para cabecear el balón a la red. España estaba incómoda y Croacia apretaba.

Unai Simón mantiene viva a España

El partido pudo complicarse todavía más poco después. Un grave error de Laporte en la salida dejó a Matanovic con una oportunidad clarísima para ampliar la ventaja, pero Unai Simón apareció nuevamente para evitar el segundo.

Eran probablemente los peores minutos de España desde su estreno mundialista frente a Cabo Verde. La Roja ni siquiera consiguió rematar hasta el minuto 25, cuando Baena estrelló un libre directo contra la barrera.

Poco a poco, sin embargo, Croacia fue perdiendo intensidad y España comenzó a adueñarse del balón. Lamine ganó protagonismo y Pedri consiguió encontrarle en la última gran ocasión antes del descanso, aunque el extremo mandó su disparo al lateral de la red.

Merino cambia el partido

De la Fuente movió ficha en el descanso. Mikel Merino sustituyó a Álex Baena, mientras Dani Olmo pasó al costado izquierdo. El cambio transformó a España.

La campeona del mundo comenzó a encerrar a Croacia en su propio campo y Lamine tuvo una ocasión inmejorable para empatar después de un magnífico pase de Pau Cubarsí. El azulgrana intentó regatear a Livakovic, pero se le escapó el último toque.

El empate parecía cuestión de tiempo y terminó llegando por medio de Merino. Dani Olmo encontró al centrocampista dentro del área y el navarro definió con la zurda al palo largo para superar la estirada de Livakovic y establecer el 1-1. Quedaba media hora y España quería más.

Unai vuelve a salvar a la Roja

De la Fuente introdujo después a Fermín López y Martin Zubimendi para mantener el dominio. Lamine volvió a rozar el gol con un disparo desde la frontal, pero Croacia todavía guardaba alguna amenaza.

Un grave error de Zubimendi permitió a Perisic disponer de una oportunidad clarísima para firmar su doblete. Una vez más apareció Unai Simón, decisivo para mantener el empate.

Y apenas unos instantes después, el propio Perisic pasó de poder adelantar a Croacia a dejar a su selección con diez. El veterano futbolista frenó una contra de Cucurella y recibió su segunda tarjeta amarilla, confirmada posteriormente por el VAR. España afrontaba los últimos diez minutos con superioridad numérica.

Merino vuelve a aparecer al final

La campeona del mundo no desaprovechó la oportunidad. Con Lamine ya sustituido y Víctor Muñoz sobre el terreno de juego, España continuó buscando el gol de la victoria hasta encontrarlo en el minuto 88.

Zubimendi filtró el balón hacia Merino dentro del área. El navarro realizó un control acrobático y fusiló con la zurda a Livakovic para completar la remontada. Segundo gol de la noche para Merino y tercer doblete con la selección absoluta. Croacia ya no tuvo capacidad para responder.

A cuartos y 43 partidos sin perder

El pitido final confirmó una nueva victoria de una España que continúa prolongando una racha extraordinaria. Los de Luis de la Fuente cierran el parón con pleno de triunfos, 11 victorias consecutivas y 43 encuentros sin conocer la derrota.

Además, el 1-2 certifica matemáticamente el billete para los cuartos de final de la Liga de Naciones y permite mantener los tres puntos de ventaja sobre Inglaterra.

España sufrió durante la primera mitad, necesitó a un enorme Unai Simón para mantenerse con vida y terminó imponiendo su fútbol después del descanso. Y cuando necesitó un héroe para completar la remontada, apareció por partida doble Mikel Merino.