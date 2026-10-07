La histórica despedida de Leo Messi de la selección Argentina: "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta"

Leo Messi puso punto y final a su brillante etapa con la selección Argentina en una emotiva despedida en el estadio Monumental de Buenos Aires, un último partido del astro argentino con la Albiceleste ante Benín y ante más de 85.000 personas que convirtieron el cierre de sus más de dos décadas con el combinado argentino en una celebración cargada de emoción.

Lionel Messi, muy emocionado, aseguró que "fue un orgullo muy grande defender esta camiseta" y que "jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

"Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo", señaló el goleador histórico de la Albiceleste ante una multitud emocionada.

"El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", añadió el delantero de Rosario.

Messi hizo una sentida referencia a su padre, Jorge Messi, fallecido poco tiempo después de finalizado el Mundial 2026, en el que Argentina fue finalista. "Siento que es el momento, en el último Mundial fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño mío y de todo el país de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita", señalo Messi.

"No tengan dudas de que los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta", expresó el astro argentino, y les agradeció por "cumplirles el sueño de chiquito" de ganar títulos con la selección nacional.

"Tenía guerreros al lado que sabía que dejaban la vida... Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de jugar por todo el país y siempre recibí el cariño de todos. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Siempre la cancha llena, estuvieron en todos lados. Sabemos el esfuerzo que hacen. Siempre somos locales en todos lados y eso lo sentimos", agradeció Messi a lo aficionados argentinos.

"Los voy a extrañar y ahora voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos lo que sea. Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto", subrayó Messi.

"Estoy orgulloso de ser argentino y haber cumplido el sueño con todos ustedes. Los quiero", concluyó el futbolista de 39 años.

Un Mundial, dos Copas América, 126 goles con la Albiceleste...

Lionel Messi se despidió este martes de la selección de Argentina tras 21 años de historia inolvidable con 126 goles, el último de penalti en los 70 minutos de un partido ganado por 3-0 a Benín en Buenos Aires, y en una noche cargada de muchas emociones, homenajes y lágrimas.

Los 85.000 espectadores en el estadio Monumental cantaron el gol 126 del capitán como si hubiese sido el de un título mundial. A los 70 minutos, Messi respiró profundo, tomó impulso y sacó desde el punto penalti un zurdazo potente que se le metió por el palo de su mano izquierda al portero de Benín Marcel Dandjinou.

Leo Messi deja la selección argentina tras haber conquistado el Mundial 2022, haber jugado las finales de Brasil 2014 y Estados Unidos 2026, y haber ganado dos Copas América (2021 y 2024).

El Monumental se queda pequeño para despedir a Messi

Cerca de 85.000 personas poblaron este martes el Estadio Monumental de Buenos Aires para despedir a Leo Messi en su último partido con Argentina, una emotiva despedida tras más de dos décadas con la Albiceleste desde su debut con Argentina el 17 de agosto de 2005 en un amistoso con Hungría que Argentina ganó 2-1 en el estadio Ferenc Puskás de Budapest.

El estadio llevaba más de dos horas lleno cuando Messi apareció sobre el césped para calentar y el público que abarrotaba las gradas se levantó para recibirlo con una de las mayores ovaciones de una noche concebida, desde mucho antes del comienzo del partido, como una dolorosa despedida. Habían pasado por el escenario Damas Gratis y otras bandas argentinas que tocaron 'Muchachos', 'Vamos, vamos, selección' y otros himnos de la Albiceleste; y las tribunas habían saltado una y otra vez al grito de "el que no salta es un inglés".

En el campo lo esperaban mensajes de agradecimiento -"Gracias por hacernos felices"- y una camiseta gigante con el número 10 en la espalda y una sola palabra en el lugar reservado para el nombre: "Gracias". Messi ya había llorado antes de pisar el césped. Lo hizo dentro del autobús que trasladó al equipo hasta el Monumental, mientras atravesaba la multitud de aficionados que aguardaba la llegada de la selección y coreaba su nombre.

Junto a él viajaban Rodrigo de Paul, compañero del rosarino en el Inter Miami, y Nicolás Otamendi, zaguero con quien compartió gran parte de su camino en el seleccionado. En las tribunas estaban la esposa y los hijos de Messi, además de su madre, así como Sergio 'Kun' Agüero y varios futbolistas campeones del mundo con la celeste y blanca en 1978, 1986 y 2022, entre ellos Ángel Di María, histórico socio de la 'Pulga' en el seleccionado. Messi ingresó al terreno acompañado por sus hijos y, para entonar el himno, quedó ubicado entre el joven Agustín Giay, el único de los once titulares que no integró el plantel campeón del mundo en Catar 2022, y el experimentado portero Emiliano 'Dibu' Martínez.

El amistoso entre Argentina y Benín se detuvo este martes al cumplirse el minuto 10 para que el estadio Monumental se pusiera en pie y dedicara una prolongada ovación a Lionel Messi, acompañada por fuegos de artificio, en el último partido del astro con la selección argentina. El árbitro chileno Fernando Véjar interrumpió especialmente el encuentro durante unos instantes para dar lugar al homenaje, mientras los más de 85.000 espectadores coreaban el nombre del capitán argentino.

La afición ya se había levantado cuatro minutos antes, cuando Messi recibió el balón fuera del área y ensayó su primer remate de la noche, detenido por el portero de Benín, Marcel Dandjinou, y lo volvió a hacer en el minuto 23, cuando la 'Pulga' conectó un balón frente a la portería pero no logró anotar.

Antes del comienzo del encuentro, Messi se abrazó con todos sus compañeros y mantuvo un abrazo especialmente prolongado con Cristian Romero, heredero de la cinta de capitán. El delantero, de 39 años, pone fin este martes a una trayectoria de más de dos décadas con la selección absoluta, con la que conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de convertirse en su máximo goleador y en el futbolista con más partidos disputados.