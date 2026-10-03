España termina sufriendo ante República Checa pero vuelve a ganar con goles de Lamine, Rodri y Merino (3-1)

Ante Inglaterra y Croacia necesitó minuto y medio, y hoy ante República Checa, apenas cinco. Un soberbio Lamine Yamal marcó su cuarto gol en los últimos siete días y volvió a guiar a la campeona del mundo a una nueva victoria en la Nations League tras imponerse a los checos por 3-1 en Oviedo.

Otra vez Lamine en un abrir y cerrar de ojos

La selección dirigida por Luis de la Fuente enlaza ya 42 partidos consecutivos sin perder, y en esta noche de sábado ha vuelto a ofrecer el espectáculo al que nos lleva acostumbrando desde que el riojano tomó los mandos del equipo. España encarriló su tercera victoria en esta Nations League con un nuevo tempranero gol de Lamine Yamal, que ha marcado antes del minuto 6 en los tres encuentros de esta última semana (Inglaterra y Croacia en el 2' y hoy en el 6').

Esta vez le tocó a Oviedo disfrutar de la campeona del mundo. Juan Mata y Santi Cazorla fueron los anfitriones, Rodri alzó la copa del mundo al cielo de Asturias e incluso le dio tiempo a marcar el segundo gol de la Roja en 35'. La superioridad, esta vez ante los checos comandados por Santi Denia, volvió a ser total y absoluta, especialmente en los primeros 45 minutos.

España se durmió unos minutos... pero Merino volvió a sentenciar

Este equipo lo tiene todo, y la mejor prueba de ello fue que cuajó el partido perfecto en cuanto a ahorrar fuerzas: abrió la lata en los primeros minutos, encarriló la victoria con el gol de Rodri y en el segundo acto le sirvió con controlar el tempo del juego y dominar desde la posesión, sin necesidad de desgastarse de más. Aunque, eso sí, durante unos minutos llegó a temerse lo 'peor' después de que los checos recortaran distancias y el VAR le anulara el tanto del empate antes de que los visitantes se quedaran con diez por doble amarilla a Krejci. Tuvo que ser el de casi siempre, Mikel Merino, quien diera la tranquilidad a España con un tanto en el 89'. Lamine y Baena ni entraron en la segunda parte, y eso que Luis de la Fuente introdujo hasta nueve cambios respecto al duelo ante los croatas.

España pondrá punto y final a este 'superparón' el próximo miércoles ante Croacia en Split, y esperan hacerlo con pleno de victorias y sin ninguna lesión que lamentar. De momento, tres partidos, tres victorias y líder en solitario del grupo 3.