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Fermín López se perderá el Mundial tras fracturarse el quinto metatarsiano

El joven jugador del Barça se perderá la cita mundialista tras una desafortunada lesión en su pie derecho.

Ferm&iacute;n L&oacute;pez durante un partido con el FC Barcelona

Fermín López durante un partido con el FC BarcelonaEuropa Press

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Luis de la Fuente y la Selección Española no podrán contar con Fermín López para el Mundial de fútbol 2026 que arrancará el próximo 11 de junio. El jugador del Barça ha caído lesionado tras fracturarse el quinto metatarsiano y se perderá la cita mundialista donde la Selección buscará su segunda estrella.

Fermín se rompe a cuatro semanas del Mundial

"El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", anunció el equipo catalán este lunes en un comunicado.

Lesión en un partido 'intrascendente'

La desafortunada lesión se produjo este pasado domingo en el partido que enfrentaba al Barça y al Betis, 3-1, donde el equipo azulgrana no se jugaba nada después de haber confirmado el título liguero en el Clásico del Camp Nou de la semana pasada.

El futbolista andaluz de 23 años tuvo que dejar el terreno de juego tras la primera parte y horas después se ha confirmado que fue durante el partido cuando se lesionó el pie derecho.

13 goles y 17 asistencias en su mejor temporada como culé

Fermín ha sido una pieza clave para los éxitos del Barça esta temporada -campeón de Liga y Supercopa de España- teniendo gran protagonismo durante todo el año, marcando 13 goles en todas las competiciones (seis de ellos en Champions), y repartiendo hasta 17 asistencias.

Luis de la Fuente iba a contar con él de cara a su lista para el Mundial, pero tras este 'palo' en forma de lesión tendrá que buscar a un sustituto. El azulgrana tendrá que esperar otros cuatro años para participar en su primera cita mundialista (Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos).

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