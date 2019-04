El Real Madrid habría recomendado a Cristiano Ronaldo que no hablara tras su declaración ante la jueza

SEGÚN HA SABIDO ANTENA 3

Cristiano Ronaldo tenía decidido hablar tras su declaración en el juzgado por supuesto fraude fiscal, pero cambió de criterio. Según fuentes próximas al jugador consultadas por Antena 3, el Real Madrid le habría recomendado que no hablara. El club tampoco ha hecho ningún comentario. El jugador portugués habría dicho a la jueza que él no estaría ahí si no se llamara Cristiano Ronaldo.