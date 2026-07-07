El COI levanta provisionalmente la suspensión a Rusia y abre la puerta a su regreso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Desde octubre de 2023, Rusia no podía participar como nación en los Juegos Olímpicos debido a la sanción impuesta por el Comité Olímpico Internacional por la invasión a Ucrania en 2022 y los casos de dopaje.

Sin embargo, este martes el COI ha acordado "revocar de forma provisional" la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR) y ha recomendado a las federaciones internacionales que eliminen las restricciones que afectaban a los deportistas rusos.

Esta decisión significa que la federación rusa puede, en el caso de clasificarse, competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia, y no como atletas neutrales, como ocurrió en París 2024 y en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

Los Ángeles 2028

El organismo olímpico justifica este cambio tras el dictamen de su Comisión de Asuntos Jurídicos, que considera que el COR ya no incluye organizaciones deportivas de territorios bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional de Ucrania. Además, señala que el inicio del proceso de clasificación para Los Ángeles 2028 obliga a "ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas".

Aun así, el COI apuesta por una normalización, pero, por ahora, deja en el aire su decisión de si se puede utilizar la bandera, el himno o los colores nacionales, y mantiene otras limitaciones: no se celebrarán eventos en Rusia ni se invitará a miembros de su Gobierno a competiciones olímpicas.

El organismo también recuerda a Rusia que, "de conformidad con la Carta Olímpica", la selección de sus deportistas debe basarse no solo en el rendimiento deportivo, sino también en su capacidad para "respetar, defender y promover una sociedad pacífica a través del deporte".

Esta decisión sigue la línea adoptada en mayo de 2026, cuando el COI dejó de recomendar restricciones para los atletas bielorrusos.

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