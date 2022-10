El desgarrador mensaje de Sergio Ramos por la muerte de un amigo de su infancia

Sergio Ramos ha publicado este sábado en las redes sociales un mensaje para despedirse de uno de sus grandes amigos de la infancia. "La tristeza forma parte de las despedidas, pero hoy es mucho más, es la injusticia, la rabia y el dolor, por ti, por tu familia, por todos", empieza escribiendo el futbolista del Paris Saint-Germain en Instagram. Para acompañar el texto recuperó una fotografía de su niñez junto a varios niños entre los que se encuentra su amigo, tristemente fallecido. "Gracias, Santi, por 'enseñar a volar' a todo el que ha tenido la suerte de conocerte y disfrutar de la vida a tu lado. DEP, hermano. Te echaremos de menos", apostilla el exmadridista.

Según el medio 'Semana', el hombre que llora Sergio Ramos es Santiago Durán Alzugaray, el piloto antiincendios desaparecido el pasado miércoles con su avioneta durante un vuelo entre Zamora y Ourense. La Guardia Civil confirmó a lo largo del viernes la identidad del fallecido después de hallar su aeronave sobre las cuatro de la tarde en la Sierra de Porto, en Zamora.

"Gracias, Santi, por 'enseñar a volar' a todo el que ha tenido la suerte de conocerte"

Natural de Ginés (Sevilla) y de 36 años, despegó él solo desde la provincia de Lugo en la mañana del miércoles con dirección a Córdoba, pero sobre las 19:00 horas se le perdió la pista. Ese mismo día se iniciaron las labores de búsqueda, dificultadas por las condiciones climatológicas, y no fue hasta el viernes cuando se hallaron la avioneta y el cuerpo sin vida del piloto, que estaba casado y tenía dos hijos.

Miriam Ramos, hermana del futbolista, también compartió un mensaje en las redes sociales tras conocer la terrible noticia: "Boludo, te fuiste demasiado pronto. Con esa forma de ser y esa sonrisa tan bonita. Amigos desde la infancia en Camas... Aún no me lo puedo creer y no habrá consuelo para tu familia. Ahora estarás con tu viejo. Cuidad y proteged a la familia que mucha falta le va a hacer. Lo injusta que es esta puta vida. DEP, Santi".