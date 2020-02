El desgarrador llanto de Alan Ruschel, superviviente del Chapecoense: "Dios me recogió y me dijo que tenía una misión en la tierra"

Alan Ruschel, primer futbolista del Chapecoense que ha recibido el alta tras el accidente aéreo en Colombia, compareció este fin de semana ante los medios en una desagarradora y emotiva rueda de prensa.

En la misma, Ruschel ha explicado entre lágrimas que en el accidente ha perdido a muchos amigos y ha prometido que hará todo lo posible para volver a jugar al fútbol.

"Haré de todo para volver a jugar al fútbol, con mucha paciencia. Calculé tres meses para calcificar la columna y ya pasó uno. Dos meses más para fortalecer la musculatura. Estoy sólo en el comienzo", explicó un emocionado Ruschel.

"En el momento en que se estrelló el avión, Dios me recogió y me dijo que tenía una misión aquí en la tierra, por lo que no me llevó con él. Es un milagro que esté caminando, estoy vivo, los médicos dijeron que era una grave lesión la que tenía en la columna”, reveló.

Mezcla de sentimientos

"No existen palabras para contar lo que estoy sintiendo. Es una mezcla grande de sentimientos: una alegría por estar aquí de nuevo (en el Arena Condá, estadio del Chapecoense) pero al mismo tiempo un luto por haber perdido tantos amigos", indicó Ruschel.

No recuerda el accidente: "Recuerdo que salía de San Pablo, luego Santa Cruz de la Sierra. Salimos de allí y no recuerdo el vuelo del accidente. Lo que recuerdo después es mi esposa Marina hablándome en el hospital”, agregó.

"Yo no sabía lo que estaba pasando y poco a poco me decían. No recuerdo nada. Es una cosa muy loca, no puedo explicar lo que pasó ", expresó.