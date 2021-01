Descubre el TOTY del FIFA 21: el Equipo del Año para dominar el Ultimate Team no incluye a Leo Messi

Parecía imposible, pero finalmente ha sucedido: Leo Messi se ha quedado fuera del TOTY ('Team of the Year') del videojuego FIFA 21. Es la primera vez que ocurre desde que FIFA tiene su modo Ultimate Team (FIFA 09). Anteriormente el atacante argentino siempre ha estado en su mejor once.

Sí está, en cambio, Cristiano Ronaldo. El delantero de la Juventus se quedó fuera la temporada pasada pero fue rescatado por la comunidad FIFA con sus votos, algo que es más que probable que también suceda en el TOTY del FIFA 21 con Lionel Messi, si bien aún no se sabe.

Este es el Equipo del Año

En el Once del Año de la FIFA encontramos a Neuer bajo palos, Alexander Arnold en la derecha, Alphonso Davies en la izquierda y a Sergio Ramos y Van Dijk en el centro de la defensa.

En el centro del campo hallamos a Kimmich, Bruno Fernandes y De Bruyne. Arriba, el citado Cristiano Ronaldo está acompañado por Lewandowski y Mbappé. Por tanto, solo Sergio Ramos representa a LaLiga en la alineación con menor representación de la historia de la Liga española