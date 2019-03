Deco: "Messi entrena como uno más, lo de Cristiano es enfermizo"

El portugués Deco, exjugador del Barcelona y excompañero de Cristiano Ronaldo en la selección lusa, concedió una entrevista en la que no tuvo más que elogios hacia el '7' del Real Madrid. "No he visto a nadie entrenar así, es muy difícil ser así, está enfermo", reconoció.

No quiso entrar en comparaciones entre Messi y Ronaldo, ya que cree que "es genial ver a ambos en acción", pero "imposible compararlos". Eso sí, a la hora de entrenar, nadie gana a Cristiano.

"Messi entrena como un atleta normal, pero lo de Cristiano limita la enfermedad, quiere ser el mejor y compite por todo", afirmó Deco.