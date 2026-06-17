El dardo de Piqué a Arbeloa: "Quería que se quedara, daba mucho juego como el momento vitrinas"

Gerard Piqué sorprendió este miércoles con una reflexión optimista sobre el estreno de España en el Mundial de 2026. El excentral azulgrana, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, aseguró que el empate sin goles frente a Cabo Verde no reduce las opciones de la selección, sino que incluso podría reforzarlas.

"Por mucho que sea un empate, las aspiraciones siguen siendo las mismas"

Durante la presentación en Madrid de una colaboración entre Uber Eats y la cadena de hamburguesas Vicio, el exinternacional analizó la situación de la Roja y mantuvo intacta su confianza en el equipo de Luis de la Fuente.

"España, con el hecho de contar con Lamine Yamal y Pedri, por mucho que sea un empate, las aspiraciones siguen siendo las mismas", afirmó.

Piqué considera que la selección española sigue siendo una de las grandes favoritas al título y recordó la experiencia del Mundial de Sudáfrica, donde España perdió el primer partido ante Suiza antes de acabar levantando la Copa del Mundo.

"Mourinho va a dar mucho espectáculo"

El exjugador también comentó la actualidad del Real Madrid tras los últimos movimientos anunciados por el club blanco. Sobre la llegada de José Mourinho al banquillo madridista fue claro: va a aportar "mucho espectáculo".

Además, admitió que durante la temporada prefería que Álvaro Arbeloa continuara en el cargo: "Al Madrid le deseaba que le fuera mejor esta temporada, quería que se quedara Álvaro Arbeloa, daba mucho juego como el momento vitrinas", señaló.

Su opinión sobre el fichaje de Cucurella

Piqué también fue preguntado por el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, una operación que ha generado un enorme debate por el pasado azulgrana del lateral.

El exdefensa aseguró que la noticia no le molestó y recordó que casos similares ya se produjeron en el pasado. Asimismo, deseó suerte al jugador a nivel personal, aunque no escondió sus preferencias deportivas. Deseó que al futbolista le vaya bien, pero reconoció que espera que el Real Madrid no gane títulos la próxima temporada.

También opinó sobre el momento elegido para anunciar la operación, coincidiendo con el debut de España en el Mundial: "Puede que esté un poco distraído y el Mundial es una competición que sólo pasa cada cuatro años. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer", comentó.

Cree que Messi sigue siendo el mejor

Por último, Piqué se rindió a Lionel Messi después del triplete conseguido por el argentino en la victoria de la Albiceleste ante Argelia en su estreno mundialista. "Sigue siendo el mejor", afirmó sobre su excompañero.

Además, situó a Argentina entre las principales candidatas a revalidar el título conquistado en Qatar 2022.

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