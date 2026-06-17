Cerezo confirma que recibieron la oferta por Julián: "Sí, llegó y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha confirmado este miércoles que si recibieron una oferta de 150 millones por parte de Florentino Pérez para tratar de fichar a Julián Álvarez, después de que el presidente blanco hubiera prometido realizar una oferta de esta cuantía si ganaba los comicios del pasado 7 de junio.

"Sí, llegó la oferta del Real Madrid, de Florentino, y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián es jugador del Atlético de Madrid. El que lo quiera, que venga y vea el contrato; si le interesa, se lo llevará, y si no, no se lo llevará", apuntó Enrique Cerezo remitiéndose a la cláusula de rescisión del delantero argentino, fijada en 500 millones de euros.

El presidente del Atlético de Madrid fue tajante sobre el futuro de Julián Alvarez y el supuesto interés del Barcelona y otros clubes por hacerse con el atacante argentino.

"Parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis como está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid. El que quiera que venga y vea el contrato", ha señalado Enrique Cerezo ante los medios en el espacio de encuentros sobre la industria del deporte Sports Summit Madrid, celebrado en el recinto IFEMA.

"Nosotros no tenemos constancia. Tenemos un contrato con el jugador. Si alguien le quiere que venga y le enseñaremos el contrato. Si no les interesa se marchará", reiteró Enrique Cerezo.

La oferta blanca y la irónica respuesta del Atlético

El pasado martes 9 de junio el Real Madrid emitió un comunicado confirmando que había trasladado una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Alvarez.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", informa el club blanco.

Justo después, el Atlético de Madrid respondía de forma contundente al comunicado del Real Madrid y aseguraba que "ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián"

"Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", señalaba el club rojiblanco, antes de tirar de ironía.

"Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacen reír aún más que el Barcelona", indicaba el Atlético de Madrid en sus redes sociales.