Las 5 decisiones que señalan a De la Fuente tras el tropiezo de España ante Cabo Verde

El empate de España frente a Cabo Verde en su debut en el Mundial de 2026 ha abierto los primeros interrogantes alrededor de Luis de la Fuente y de una de las grandes favoritas al título. Más allá del resultado, varias de las decisiones del seleccionador han quedado bajo la lupa después de un encuentro en el que la Roja fue incapaz de encontrar soluciones ante una selección, la 67 del ranking FIFA, claramente inferior sobre el papel.

La posición de algunas piezas sobre el terreno de juego, la propia alineación ante un combinado abocado a encerrarse, así como la dirección de campo posterior para corregirla o el cuestionable estado de forma de varios jugadores siguen dando muchísimo que hablar. Pero quizá lo más preocupante el día después del tropiezo sea la actitud... o la falta de ella. Nadie se ha bordado la estrella en el pecho sin bajarse del autobús.

Pedri, lejos de donde más brilla

Uno de los aspectos más discutidos fue la ubicación de Pedri. Es algo habitual con el técnico de Haro. El centrocampista canario abandonó la base del juego en el pivote para actuar en posiciones más avanzadas, una decisión que redujo notablemente su influencia en la construcción del juego.

Acostumbrado a organizar desde atrás en el Barcelona y a recibir de cara, Pedri apareció en numerosas ocasiones cerca de la banda o de la línea de fondo, lejos de la zona donde más daño suele generar, y la obligación de presionar arriba le acabó desfondando. Y es en esa posición de mediapunta donde precisamente brilló Dani Olmo en la Eurocopa una vez se lesionó el canario.

Además, el partido reabrió otro debate incómodo para la selección: la convivencia de Pedri y Fabián Ruiz en la misma zona del campo y la posibilidad de que, en determinados contextos, De la Fuente tenga que priorizar a uno de los dos en vez de acumular futbolistas de corte similar.

Gavi y Ferran, fuera de contexto

La presencia de Gavi escorado a la izquierda tampoco funcionó. Fue una decisión sorprendente ante un conjunto que se iba a cerrar en bloque bajo; De la Fuente venía probando ahí a Baena ante la ausencia de Nico Williams.

Sin embargo, el andaluz volvió a actuar en una posición en la que ya había mostrado dificultades durante algunas etapas en el Barcelona. Su influencia fue mínima y terminó siendo uno de los jugadores españoles con menos intervenciones en el encuentro.

En la banda opuesta, Ferran Torres tampoco logró desequilibrar. El valenciano lleva tiempo desempeñándose en zonas más interiores en su club y volvió a evidenciar que no es un jugador diseñado para ganar duelos constantes en el uno contra uno.

Ferran es un futbolista para picar al espacio, no para desarbolar a las defensas rivales con desbordes. Fue lo que intentó Gavi, de hecho, dando espacio para que Cucurella actuara de carrilero y por ahí llegaron las ocasiones de mayor peligro.

Cambios tardíos y sin plan C

Otro de los principales focos de crítica, una vez el 11 se supo fallido, fue la gestión desde el banquillo. La primera modificación no llegó hasta el minuto 71, cuando entraron Lamine Yamal y Mikel Merino. Dani Olmo, uno de los futbolistas más capacitados para moverse en espacios reducidos y generar ventajas ante defensas cerradas, no apareció hasta el minuto 81, mientras que Nico Williams tuvo aún menos tiempo, entrando en el 87. Para entonces, el partido ya estaba completamente atascado.

Llama también la atención que De la Fuente no agotara las sustituciones. Futbolistas como Álex Baena, Yéremy Pino, Borja Iglesias o Víctor Muñoz permanecieron en el banquillo durante todo el encuentro pese a que España necesitaba soluciones diferentes en ataque. Mientras tanto, futbolistas como Mikel Oyarzabal o Marcos Llorente completaron los 90 minutos pese a no atravesar su mejor noche.

El estado físico genera dudas

La condición física de algunos futbolistas también dejó señales preocupantes. Rodri, líder de la selección y Balón de Oro hace apenas dos años, todavía no parece encontrarse en plenitud tras los problemas físicos arrastrados últimamente. Su relevo natural, Martín Zubimendi, tampoco llega en su mejor momento después de un curso en el que terminó perdiendo protagonismo en el Arsenal.

La sensación es que varios jugadores importantes llegaban a esta Copa del Mundo lejos de su mejor versión y que los partidos ante Cabo Verde y Arabia Saudí se antojaban una 'minipretemporada' para rodarles. Finalmente no será así y lo más inquietante es que varios de los pilares de la última Eurocopa están entre algodones o con apenas rodaje esta temporada.

La actitud, gran preocupación

Pero, más allá de la táctica o el estado físico, lo que más preocupa es la imagen competitiva que ofreció España. La selección pareció jugar por momentos como si el partido fuera a resolverse por inercia. Tampoco ayuda la falta de autocrítica posterior del técnico y de varios jugadores, quienes por otra parte andan sobrados de crédito por su historial reciente.

Pero aquí quiero recordar unas declaraciones de Luis Aragonés tras la derrota contra Suiza en 2010 que valen perfectamente para hoy: "El primer partido es importantísimo y hay que afrontarlos al 110 por cien porque si no lo ganas todo se complica. Y se complicó. Es probable que el problema venga de lejos, no precisamente de esta tarde. Nadie gana no ya un título sino un partido antes de jugarlo".

Un mensaje que, dieciséis años después, vuelve a sonar muy actual para la selección española. Igual no hay mal que por bien no venga, como dijo un sabio.

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