El Manchester City rechaza una primer oferta del Barcelona por Rodri

La negociación entre Barcelona y Manchester City para traspasar a Rodri ha comenzado. Según informa este viernes Sky Sports, el club inglés ha rechazado una primera oferta de 45 millones de euros por parte de la entidad azulgrana y busca cerrar su traspaso en 70 millones de euros.

"La oferta inicial del Barcelona —que Manchester City rechazó— estaba valorada en torno a los 40 millones de libras. El City busca más de 60 millones de libras por el mediocampista de 30 años, que ha entrado en el último año de su contrato", informa Sky Sport este viernes.

El futuro del futbolista madrileño de 30 años, quien fue coronado este verano con el Balón de Oro del Mundial 2026 tras guiar a España a ganar la Copa del Mundo, ha dado un giro inesperado en las últimas horas, eligiendo al Barcelona y rechazando su fichaje por el Real Madrid, club que también pretendía hacerse con sus servicios.

Negociación abierta por Rodri

El City y el Barça están ahora en negociaciones abiertas y habrá que ver si la capacidad económica del club presidido por Jan Laporta puede alcanzar las pretensiones de los dirigentes del Etihad Stadium.

Ganador de la Liga de Campeones y de varias Premier League, Rodri considera que su etapa en el City está cerrada y aprovechando la marcha del técnico español Pep Guardiola y el cambio de mando en el conjunto inglés, ahora dirigido por Enzo Maresca, desea un traspaso a LaLiga.

Rodri se encuentra en estos momentos en rehabilitación tras pasar por el quirófano hace unos días por una lesión de espalda y está apurando sus vacaciones en Ibiza, a la espera de que se cierre su fichaje por el Barcelona.

Ante la posible salida de Rodri, el Manchester City ha fichado a Elliott Anderson por 116 millones, además de haber reafirmado a Mateo Kovacic en su último año de contrato y exploraron la opción de fichar a Ayyoub Bouaddi.