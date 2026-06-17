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Caso Negreira

El Madrid solicita a UEFA medidas disciplinarias contra el Barcelona por el 'caso Negreira'

El club blanco asegura que los pagos a Enríquez Negreira evidencian "la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral".

Florentino Pérez en la Asamblea de Socios del Real Madrid

Florentino Pérez en la Asamblea de Socios del Real Madrid EFE

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El Real Madrid ha informado este miércoles de la presentación ante la UEFA de un escrito en relación con el 'caso Negreira' para poner en conocimiento del máximo organismo del fútbol europeo "la existencia de evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable, realizados por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira, a través de distintas estructuras societarias".

El club blanco, en un comunicado, indica que "estos hechos configuran, desde la perspectiva del derecho disciplinario deportivo, un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones, al evidenciar la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo".

De esta forma, el Real Madrid insta a la UEFA "la reanudación inmediata del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA, considerando inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes, por lo que exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso".

Desde el club blanco se solicita a la UEFA adoptar "medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos".

Comunicado íntegro del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, en relación con el denominado 'Caso Negreira', ha presentado ante la UEFA un escrito dirigido a sus órganos disciplinarios.

En dicho escrito, el club ha puesto en conocimiento de la UEFA la existencia de evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable, realizados por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira, a través de distintas estructuras societarias.

El Real Madrid subraya que estos hechos configuran, desde la perspectiva del derecho disciplinario deportivo, un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones, al evidenciar la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo.

En este contexto, el Real Madrid ha instado la reanudación inmediata del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA, considerando inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes, por lo que exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso.

Por ello, nuestro club solicita a la UEFA que, en el ejercicio de su competencia propia, autónoma e independiente, adopte las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos. En este sentido, el Real Madrid, personado en el procedimiento penal en curso como acusación particular, ejercerá, tal y como viene haciendo desde su inicio, las acciones que correspondan en cada momento procesal.

El Real Madrid reafirma su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte y continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes.

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