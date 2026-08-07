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Un hombre fue detenido por perseguir a la princesa Leonor durante la final del Mundial: "Me voy a casar con ella..."

El FBI se vio obligada a detener al sujeto justo antes de la final del Mundial. El hombre visitó repetidamente un hotel de Texas pensando que se encontraba ahí hospedada.

La princesa Leonor posando en el palacio de Marivent

La princesa Leonor posando en el palacio de Marivent EFE

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Casi tres semanas después de que España se proclamara campeona del mundo por segunda vez, se ha conocido que un hombre fue detenido por perseguir a la princesa Leonor, que estaba presente entonces en Estados Unidos para ver la final entre España y Argentina.

Ha sido en las últimas horas cuando se ha filtrado que el FBI tuvo que detener a un hombre, de etnia caucásica y de unos 50 años de edad, que acudió repetidamente a un hotel de Texas (Houston) preguntando si la princesa Leonor, heredera al trono español, estaba hospedada ahí.

El hombre sufría problemas de salud mental

Este suceso tuvo lugar antes de la final mundialista entre España y Argentina, y percatándose la policía de la rareza de las preguntas y el constante interés de este hombre, se vio obligada a activar el protocolo de seguridad. En cuanto la policía comenzó a investigarle averiguaron que sufría problemas de salud mental.

"Tengo que verla porque me voy a casar con ella"

El FBI consiguió fotografiarle antes y, según la información de 'El Periódico', el sujeto, cada vez que se acercaba al hotel, decía que quería dar con Leonor: "Tengo que verla urgentemente porque me voy a casar con ella".

El hombre nunca representó una amenaza real, razón por la que el FBI registró lo ocurrido como una incidencia menor, sobre todo al descubrir que este padecía problemas de salud mental. La final se disputó con total normalidad y los reyes de España, acompañados de sus hijas, la infanta Leonor y la infanta Cristina, presenciaron el histórico partido desde el palco, junto al presidente estadounidense Donald Trump y otras personalidades.

La Familia Real, protagonista durante el Mundial

Precisamente días antes la Familia Real se hizo 'viral' tras publicarse varias fotografías de ellos disfrutando y vibrando con la semifinal ante Francia. Después, la familia se trasladó a Nueva York para estar en la final, los reyes y la infanta Sofía llegaron primero, y después lo hizo la princesa Leonor, que viajó en un vuelo por separado, por razones de seguridad, ya que el rey y la futura hereda no pueden compartir vuelo en caso de accidente, para preservar la línea sucesoria. Tras el título, la plantilla al completo visitó a la Familia Real en el palacio de la Zarzuela.

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