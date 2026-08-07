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Yan Diomande, del Leganés al Real Madrid: "Sus características pueden encajar muy bien con lo que quiere Mourinho"

En año y medio, el futbolista marfileño ha pasado de ser canterano del Leganés a fichar por el Real Madrid. Y todo después de sufrir un drama personal, al perder a su hermana Roxane, de 15 años. Antena 3 Deportes ha hablado con Borja Jiménez, el entrenador que le hizo debut en LaLiga.

Yan Diomande, en un partido con el Leganés el 24 de mayo de 2025

La meteórica progresión de Yan Diomande en apenas 18 meses | Hugo Portela

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La historia de Yan Diomande, el nuevo fichaje del Real Madrid, es una historia de superación y creer en uno mismo. Hace año y medio nadie conocía su nombre y el futbolista costamarfileño pasó su etapa juvenil formándose en academias de Estados Unidos antes de probar con equipos como el Bournemouth, el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos o el Crystal Palace. Ninguno le dio la oportunidad entonces.

Fue el Leganés el club que confió en él. Diomande debutó como profesional con el conjunto pepinero, paradojas de la vida, precisamente ante el Real Madrid, el 29 de marzo de 2025. Había llegado al club pepinero en noviembre de 2024, con apenas 18 años, y solo tres encuentros con el filial sirvieron a Borja Jiménez, entonces entrenador, para decidir que tenía que formar parte del primer equipo.

Según su testimonio en 'The Players' Tribune', unas semanas más tarde recibió una llamada desde Costa de Marfil que le cambió la vida: su hermana Roxane, de 15 años, había fallecido después de que alguien echara una sustancia indeterminada en su bebida. Entre el dolor, el costamarfileño encontró la energía para honrar la memoria de su hermana.

"Todo lo que hago en un campo de fútbol, lo hago para ti. Tú le decías a todo el mundo: 'Mi hermano va a ser el mejor del mundo'. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento", sentenciaba entonces Diomande.

"Ya te sorprendía que un chico que llevaba un mes en España tuviera esa calma y esa naturalidad"

Borja Jiménez fue el entrenador que confió entonces en un desconocido Yan Diomande.

"Ya te sorprendía que un chico que llevaba un mes en España tuviera esa calma y esa naturalidad para hacer las cosas", apunta Borja Jiménez a Antena 3 Deportes.

Terminó la temporada 2024/2025 con dos goles y una asistencia en diez partidos, confirmando su velocidad, desborde y capacidad de regate. A pesar de ello, el Leganés descendió, y Diomande puso rumbo al RB Leipzig a cambio de 20 millones de euros.

"Las características de Yan pueden encajar muy bien con el perfil futbolístico de lo que quiere Mourinho", opina Borja Jiménez.

En Alemania, el internacional marfileño anotó 12 goles y dio ocho asistencias en su primera y única temporada con el RB Leipzig. Ahora, Diomande llega al Bernabéu, en principio, para jugar por la banda derecha y completar un tridente temible junto a Vinícius, quien este mismo jueves renovó su contrato con el Real Madrid, y Kylian Mbappé.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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