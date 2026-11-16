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Muere Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana

El impulsor de la emblemática prueba madrileña falleció este domingo. Su idea, nacida en una cafetería de Vallecas en 1964, reúne hoy a más de 40.000 corredores cada Nochevieja.

Antonio Sabugueiro

Antonio Sabugueiro EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El atletismo español está de luto por la muerte de Antonio Sabugueiro, fundador e ideólogo de la San Silvestre Vallecana, que ha fallecido este domingo a los 94 años. El gallego fue el impulsor de una de las carreras populares más emblemáticas de España, una prueba que comenzó en 1964 con apenas 57 participantes y que hoy reúne a más de 40.000 corredores cada 31 de diciembre para despedir el año por las calles de Madrid.

Nacido el 26 de junio de 1932 en Ourense, Sabugueiro mantuvo una estrecha vinculación con el barrio madrileño de Vallecas desde su llegada a la capital. Aunque también ejerció como directivo del Rayo Vallecano, su gran pasión fue siempre el atletismo, un deporte al que dedicó buena parte de su vida y en el que dejó un legado que continúa creciendo más de seis décadas después.

Todo empezó en una cafetería de Vallecas

La historia de la San Silvestre Vallecana arrancó en la cafetería Bellaluz, situada en el número 6 de la calle Monte Igueldo. Allí, Antonio Sabugueiro y sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández imaginaron una carrera diferente a las habituales pruebas de campo a través que se disputaban por los caminos embarrados de la Casa de Campo y otros parques de Madrid.

Inspirados por la famosa carrera de São Paulo, en Brasil, decidieron organizar una competición por las calles de Vallecas. Así nació el Gran Premio Vallecas, cuya primera edición se celebró el 27 de diciembre de 1964 con un recorrido de 2,7 kilómetros y únicamente 57 corredores, todos hombres. El vencedor fue Jesús Hurtado.

Un año después, la prueba comenzó a conocerse como San Silvestre Vallecana gracias a un artículo del periodista de Marca José Luis Gilabert y pasó a disputarse el 31 de diciembre, una fecha que terminaría convirtiéndola en una tradición imprescindible de la Nochevieja madrileña.

De 57 corredores a más de 40.000

Con el paso de los años, la carrera fue creciendo y abriéndose a nuevos participantes. En 1977, por iniciativa del locutor Pepe Domingo Castaño, se incorporaron los corredores populares, mientras que en 1981 se instauró la categoría femenina, cuya primera vencedora fue la noruega Grete Waitz.

Desde entonces, la San Silvestre Vallecana se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario atlético. Actualmente supera los 40.000 participantes y cuenta con un recorrido de diez kilómetros que comienza en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu y termina en Vallecas. Mientras la carrera popular concluye en las calles del barrio, la modalidad internacional tiene su meta dentro del estadio del Rayo Vallecano.

A lo largo de su historia, la prueba ha reunido a grandes figuras del atletismo español como Martín Fiz, Fermín Cacho, José Luis González, Chema Martínez, Jesús España, Isaac Viciosa, Nuria Fernández o Reyes Estévez. También han participado estrellas internacionales como Eliud Kipchoge, Jacob Kiplimo y Paula Radcliffe.

Una vida dedicada al atletismo

La contribución de Antonio Sabugueiro al deporte español fue reconocida en numerosas ocasiones. Entre sus principales distinciones destaca la Copa Stadium 2023 de los Premios Nacionales del Deporte, concedida en reconocimiento a su trayectoria y a su papel en el desarrollo del atletismo popular.

También recibió la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, el trofeo al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Atletismo y el emblema al Mérito Deportivo del Instituto Municipal de Deportes.

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