El Hyrox de Barcelona reúne a 24.000 participantes: "Está de moda, todo el mundo lo está probando y le está encantando"

No es crossfit, es hyrox, dos deportes similares, pero no iguales. Los amantes del Hyrox destacan su sencillez, que lo puede practicar cualquiera, desde niños hasta ancianos. Consiste en correr ocho kilómetros, de uno en uno, y por el medio se intercalan ocho ejercicios, entre los que están el remo, tirar de trineos, burpees, wall balls o zancadas con peso sobre los hombros.

En el evento que se ha celebrado en Barcelona han competido 24.000 atletas, un éxito organizativo del que hemos hablado con Álvaro del Busto, el Responsable de Marketing de Hyrox España: "Estamos muy contentos con la participación, en nuestros primeros eventos apenas contábamos con 1.000 deportistas".

Una de las pruebas más duras son los burpees

Todos los participantes coincidían al acabar en lo bien que se lo habían pasado y sufrido a la vez, pero al preguntarles por la prueba más dura cada uno tenía la suya. Sergio Álvarez cree que "para la mayoría son los burpees, aunque yo creo que es el wall balls, porque es la última y llegas muy cansado". Procedente de Vigo, Aitor González, tenía otra opinión: "Para mí lo más exigente es el arrastre de trineo, a partir de ahí ya se trata de disfrutar".

El Hyrox aspira a ser olímpico en 2032

El éxito a nivel mundial del Hyrox ha sido fulgurante desde su nacimiento, hace diez años en Alemania, y no para de crecer, Javi Álvarez, ya recuperado del esfuerzo destacaba que "está de moda y es que, a todo el que lo practica le encanta". Su auge es tal que el objetivo es llegar a ser olímpico en 2032, algo que el algecireño José Manuel González ve totalmente posible, "a este ritmo de crecimiento, estoy seguro de que lo será".

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