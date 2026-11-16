Vinícius explica su bajón: "Entrené menos que en los últimos años, soy humano y cometo errores"

Vinícius Júnior ha hecho autocrítica tras su complicado inicio de temporada en el Real Madrid. El delantero brasileño, que apenas suma un gol y tres asistencias en doce partidos con el conjunto blanco, ha reconocido que no se preparó físicamente como debía después del Mundial y que la incertidumbre sobre su renovación, sumada al interés de otros clubes, acabó afectando a su concentración. El atacante de 26 años admite sus errores, si bien confía en recuperar su mejor nivel cuando llegue el tramo decisivo del curso.

"Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Aproveché las vacaciones para descansar, desconectar y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años", ha confesado durante la rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputará este martes frente a Singapur.

Muchos clubes se interesaron por él

El futbolista del Real Madrid también ha señalado que las conversaciones sobre su continuidad en el club y las ofertas recibidas durante el verano influyeron en su rendimiento. Un periodo de incertidumbre que coincidió con los cambios en el conjunto blanco y que, según reconoce, le impidió arrancar la temporada con la concentración habitual: "Todo eso pudo afectar a mi inicio de temporada. También mi renovación y que muchos clubes se interesaran por mí el pasado verano. Todo me afectó mucho mentalmente, igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga".

"En los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí"

Vinícius ha recurrido además a los ejemplos de Cristiano Ronaldo y Leo Messi para recordar lo complicado que resulta mantener un rendimiento extraordinario durante tantos años. El brasileño considera que todavía tiene margen para mejorar y que las críticas forman parte de la exigencia de jugar en la élite: "Mantenerse tanto tiempo a un nivel tan alto es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo consiguieron durante tantos años, haciendo los mismos números. Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar. Intento entender mejor el fútbol y el día a día, pero tengo 26 años. También tengo que disfrutar un poco de la vida", ha señalado.

Pese a sus dificultades actuales, el delantero madridista se ha mostrado convencido de que recuperará sus cifras goleadoras. De hecho, ha recordado que la pasada temporada también atravesó una primera mitad de curso irregular antes de mejorar sus registros ofensivos: "Hasta diciembre solo había marcado cinco goles y después terminé con más de veinte, como en el resto de temporadas. Estoy preparándome y evolucionando porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí", ha analizado.

También hace autocrítica con Brasil

El brasileño ha reconocido que sus dificultades no se limitan al conjunto blanco. Después de la derrota de Brasil ante Japón (3-2), en un encuentro en el que marcó dos goles, Vinícius ha admitido que durante sus primeras convocatorias no comprendió completamente la responsabilidad de vestir la camiseta de la selección: "Jugué mal muchos partidos con la selección. Tenía la costumbre de jugar los amistosos como si fueran otro partido del club y tardé en entender que, con Brasil, los amistosos son como un Mundial. El aficionado no quiere saber si es un amistoso. Tengo que salir, marcar goles y hacer ganar al equipo", ha reconocido.

El futbolista también ha explicado cómo ha cambiado su mentalidad con el paso de los años y ha admitido que no siempre estuvo a la altura en los encuentros más importantes. "Antes venía a disfrutar del momento con mis amigos y terminaba desconectándome demasiado. Cambié mi mentalidad, hice dos buenos Mundiales, pero en los momentos importantes no jugué tan bien", ha abundado.

Vinícius ha defendido asimismo el proceso de renovación que atraviesa la selección brasileña bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Comprende las críticas de los hinchas después de la eliminación mundialista, aunque considera que el equipo necesita tiempo para encontrar su identidad: "La gente pide jugadores nuevos, el entrenador los trae y después se quejan. Están en su derecho. Hasta que encontremos nuestro estilo de juego, vamos a sufrir con esto", ha opinado.

Elogia a Ancelotti

El jugador del Real Madrid también ha asegurado que está preparado para asumir una mayor responsabilidad dentro de la selección y ayudar a los futbolistas más jóvenes, entre ellos Endrick y Estevao, a desarrollarse sin tanta presión: "Ya he jugado dos Mundiales y la mayor responsabilidad tiene que ser mía, porque tengo más experiencia y soy uno de los mejores del mundo. Tengo que asumir ese papel para que los jóvenes puedan aprender y evolucionar".

Por último, Vinícius ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Carlo Ancelotti, actual seleccionador brasileño y uno de los entrenadores más importantes de su carrera. Ha destacado la confianza que siempre recibió del italiano y su influencia en la evolución de su juego: "Me defendió y me orientó de la mejor manera. Cuando supe que venía a la selección, me alegré porque sabía que mis números mejorarían. Ya llevo diez goles con él y antes solo había marcado seis", ha apostillado.