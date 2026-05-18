Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mundial 2026

Cuándo da Luis de la Fuente la lista para el Mundial 2026

El seleccionador nacional desvelará su convocatoria para el Mundial el lunes 25 de mayo a las 12:30 horas.

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Las Rozas

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Las RozasEfe

Publicidad

A menos de un mes para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, todos los aficionados españoles esperan ya la definitiva lista de Luis de la Fuente para la próxima Copa del Mundo (del 11 de junio al 19 de julio). El técnico riojano ofrecerá la lista para el Mundial el próximo lunes 25 de mayo a las 12:30 horas.

"Luis de la Fuente ofrecerá el próximo lunes, 25 de mayo, la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá. El anuncio tendrá lugar a partir de las 12:30 horas en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica de la capital de España, situado en la calle Gran Vía 28", informa la RFEF.

La lista de Luis de la Fuente estará conformada por 26 jugadores, que saldrán de la prelista de 55 que el seleccionador nacional entregó hace días a la FIFA. La concentración de la selección española de fútbol, actual campeona de Europa, comenzará el el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Además, Luis de la Fuente también notificará los jugadores de apoyo que formarán parte de la concentración hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio. Posteriormente, España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio.

Fechas de España en el Mundial y calendario de la Copa del Mundo

El debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). España jugará su segundo partido de la fase de grupos el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí. Los de Luis de la Fuente cerrarán la primera fase del Mundial ante Uruguay el viernes 26 de junio.

Las eliminatorias del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio, con la disputa de la ronda de 1/16 de final (del 28 de junio al 3 de julio).

Los octavos de final se disputarán los días 4, 5, 6 y 7 de julio. La ronda de cuartos de final está programada para los días 9, 10 y 11 de julio.

Las semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. Por último, la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

OFICIAL: Robert Lewandowski dejará el Barcelona a final de temporada

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barcelona

Publicidad

Deportes

Dani Carvajal, con el trofeo de MVP tras la final de la Champions 2024

Carvajal se despide del Real Madrid: "Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida"

Fermín López durante un partido con el FC Barcelona

Fermín López se perderá el Mundial tras fracturarse el quinto metatarsiano

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Las Rozas

Cuándo da Luis de la Fuente la lista para el Mundial 2026

Dani Carvajal en un partido con el Real Madrid
Fútbol

El Real Madrid hace oficial el adiós de Dani Carvajal: "Una de las más grandes leyendas de nuestro club"

Jannik Sinner, en el Foro Itálico tras ganar la final ante Casper Ruud
Tenis

Sinner, antes de Roland Garros: "La prioridad principal es recuperarme..."

Jannik Sinner y Casper Ruud, tras la final del Masters de Roma
ATP

Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Jannik Sinner en Roma

El de San Cándido se distancia aún más de Alcaraz en el número 1 y Rafa Jódar entra en el top-30.

La Copa de los Mosqueteros, el icónico trofeo de Roland Garros
Roland Garros

Roland Garros 2026: Fechas, sorteo, cuadro principal y cabezas de serie

El segundo grand slam de la temporada se disputará sobre la tierra batida de París del 24 de mayo al 7 de junio. Consulta todos los detalles de Roland Garros 2026.

Álex Márquez tras su grave accidente en Montmeló

Primera imagen de Álex Márquez tras su grave accidente en Montmeló

Griezmann, emocionado en su despedida en el Metropolitano

Emotiva despedida de Griezmann en el Metropolitano: "Pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí"

Jannik Sinner besa el trofeo del Masters de Roma

Jannik Sinner sigue destrozando la historia del tenis: campeón en Roma y el más joven de siempre en ganar todos los Masters

Publicidad