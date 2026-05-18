Cuándo da Luis de la Fuente la lista para el Mundial 2026

A menos de un mes para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, todos los aficionados españoles esperan ya la definitiva lista de Luis de la Fuente para la próxima Copa del Mundo (del 11 de junio al 19 de julio). El técnico riojano ofrecerá la lista para el Mundial el próximo lunes 25 de mayo a las 12:30 horas.

"Luis de la Fuente ofrecerá el próximo lunes, 25 de mayo, la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá. El anuncio tendrá lugar a partir de las 12:30 horas en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica de la capital de España, situado en la calle Gran Vía 28", informa la RFEF.

La lista de Luis de la Fuente estará conformada por 26 jugadores, que saldrán de la prelista de 55 que el seleccionador nacional entregó hace días a la FIFA. La concentración de la selección española de fútbol, actual campeona de Europa, comenzará el el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Además, Luis de la Fuente también notificará los jugadores de apoyo que formarán parte de la concentración hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio. Posteriormente, España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio.

Fechas de España en el Mundial y calendario de la Copa del Mundo

El debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). España jugará su segundo partido de la fase de grupos el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí. Los de Luis de la Fuente cerrarán la primera fase del Mundial ante Uruguay el viernes 26 de junio.

Las eliminatorias del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio, con la disputa de la ronda de 1/16 de final (del 28 de junio al 3 de julio).

Los octavos de final se disputarán los días 4, 5, 6 y 7 de julio. La ronda de cuartos de final está programada para los días 9, 10 y 11 de julio.

Las semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. Por último, la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.