El Real Madrid difunde en China unas disculpas de Huijsen por republicar un post considerado racista

El Real Madrid publicó en la red social china Weibo un mensaje con disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen después de la controversia generada por la republicación en Instagram de un contenido que incluía comentarios considerados ofensivos hacia ciudadanos asiáticos.

"Reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue involuntario y lamento el malestar causado"

"Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado", señala el texto difundido en chino por el club en la citada plataforma.

La polémica se originó este fin de semana cuando Huijsen, jugador neerlandés-español de 20 años, compartió una imagen que usuarios chinos calificaron de racista por aludir a la forma de los ojos de personas asiáticas.

La captura, posteriormente eliminada de su cuenta, mostraba a una persona de origen asiático acompañada de dos comentarios que rezaban "hasta los chinos lo llaman chino" y "le puedes vendar los ojos con hilo dental".

La publicación del comunicado exclusivamente en Weibo ha provocado críticas entre aficionados chinos, que cuestionan el alcance de la disculpa y reclaman que se haga pública también en plataformas internacionales o mediante un vídeo, en lugar de limitarse a un mensaje escrito en la red social china.

Otras polémicas

No es la primera vez que el club merengue se ve envuelto en una situación similar. En 2024, antes de la final de la Liga de Campeones entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, un vídeo en el que un aficionado madridista entonaba una canción considerada ofensiva hacia China generó una queja formal de la Embajada china en España.

En aquella ocasión, el club expresó su rechazo a la "conducta inapropiada" del hincha, condenó "cualquier forma de racismo y xenofobia" y calificó el hecho como un "incidente aislado de un hincha individual", reiterando su "aprecio y respeto" hacia los aficionados chinos.

