Cerezo explica que el Atlético espera presentar el recurso ante la FIFA antes del lunes

ASEGURA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL MISMO

El presidente del Atlético de Madrid considera que la FIFA "no tiene razón" tras sancionar al club rojiblanco sin poder fichar hasta verano de 2017 por traspasos irregulares de jugadores menores. "Estamos trabajando en el recurso, me imagino que de aquí al lunes se podrá presentar. Creo que no tiene ninguna razón la sanción ni las consecuencias, nosotros vamos a recurrir eso", explicó Cerezo.