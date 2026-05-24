Carvajal toca la fibra del Bernabéu en un adiós apoteósico: "Es el fin de una época dorada, ayer, hoy y siempre, Hala Madrid"

No muchos jugadores recibieron una despedida como la de Dani Carvajal esta pasada noche de sábado... El lateral de 34 años, criado y formado en el Real Madrid -con un necesario paso por el Leverkusen para poner a punto su madurez- dijo adiós al club de su vida con un Bernabéu rendido a sus pies y la propia plantilla blanca emocionada. Los jugadores de Madrid y Athletic le hicieron el pasillito.

Noche de lágrimas, recuerdos y nostalgia en el templo blanco. Esta vez no hubo reproches a nadie. No era el día. Era un punto y seguido después de una temporada en blanco. Otra más.

"Ponemos fin a una época dorada, 4 Champions en 5 años, la Décima, tres consecutivas... Cristiano, Ramos, Ancelotti..."

El de Leganés tampoco pudo reprimir las lágrimas, y recordó la que posiblemente haya sido la mejor etapa en la historia del club, de la que él fue participe directo y el último superviviente de una plantilla que se ha ido esfumando con el inevitable paso del tiempo: "No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida hoy, ponemos fin a una era maravillosa, una era de 4 Champions en 5 años. Aquella Décima. Fueron 3 Champions consecutivas. Aquellos Cristiano, Casillas, Ramos, Ancelotti, Zidane… innumerables nombres que han llevado por alto este escudo. Y solamente les voy a pedir un aplauso fuerte para ellos porque nos hicieron grandes y nos llevaron a lo más alto".

"Florentino no tardó ni 24 horas en renovarme tras mi lesión de rodilla"

El Bernabéu aprovechaba para corear al unísono el famoso 'cómo no te voy a querer'. Idóneo para la ocasión. Especialmente agradeció el trato de Florentino: "Ni 24 horas después de una grave lesión de rodilla no dudó en ampliar mi contrato". Tuvo palabras para sus compañeros: "No han sido dos años fáciles pero volveremos a ganar. Esto es el Madrid. Hay que levantarse, como dice nuestra historia".

Tras soportar el llanto como pudo mientras mencionaba a familia, mujer e hijos, llegó a pronunciar una frase: "Habéis hecho que mis días tristes se llenaran de luz. Os quiero mucho... Espero que me recordéis por haber entregado todo por esta camiseta". El fin de fiesta terminó con un "ayer, hoy y siempre, Hala Madrid".

Una tarde noche en la que hasta el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, se presentó en el Bernabéu con la camiseta del ya exlateral.

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