Carlo Ancelotti: "Siempre pienso antes de una final que puede ser la última"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en el estadio de la Cartuja antes de la final de Copa del Rey ante Osasuna. El italiano aseguró que no cree que su futuro dependa de lo que suceda ante el equipo navarro y frente al Manchester City en las semifinales de la Champions.

"Me juego una final de Copa y una semifinal (de 'Champions'), nada más. No me juego mi vida; mi vida está bien. La final de Copa es muy importante, al principio para que no, pero sí lo es, y luego sería mejor preparar las semifinales (frente al City) con un título en casa, pero, pase lo que pase, las prepararemos también con la misma ilusión y ganas", apunto el italiano.

"Está muy claro mi futuro, mi contrato caduca el 30 de junio de junio de 2024, no mañana", replicó Ancelotti ante los periodistas.

"Nosotros estamos centrados en el partido de mañana, se puede cerrar un círculo muy bonito de ganar en dos temporadas todo lo que era posible ganar. La suerte nos permite aprovechar este momento y ahora se puede cerrar este círculo", indicó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid reconoció que valñora mucho jugar una final porque nunca se sabe si será la última.

"Jugar una final da siempre mucha ilusión. Siempre pienso antes de una final, personalmente, que puede ser la última. Lo pensaba en 2003, y no fue la última, y lo pienso hoy. Puede ser la última, así que a disfrutarlo", explicó Ancelotti.

"Lo mismo pido a los jugadores: disfrutar de este momento porque son partidos especiales. Los preparamos con todas las ganas, con toda la ilusión del mundo, muy felices de estar aquí, muy contentos. Hemos logrado esta final con méritos, ganando partidos muy complicados", valoró Ancelotti.

"Preparar este tipo de partidos es bastante sencillo"

El técnico italiano aclaró que su equipo saldrá a La Cartuja "sin pensar en lo que pasa el día después", evitando así hablar de las inminentes semifinales de la Champions League contra el Manchester City.

"Salimos con toda la energía del mundo para ganar otro título. Y los jugadores piensan lo mismo, están muy motivados. Preparar este tipo de partidos, que son muy exigentes, con esta plantilla es bastante sencillo", admitió Ancelotti.

Respecto a la presencia de Luka Modric en la final de Copa del rey, Ancelotti la dejó en duda.

"Ayer se entrenó muy bien, sin problemas. Hoy lo va a hacer de nuevo. Después, junto con él, evaluaremos el caso de meterlo de inicio. Si él no esta cómodo, no va a jugar. Lo vamos a ver después del entrenamiento", señaló Ancelotti.