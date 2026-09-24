El futbolista inglés Andy Carroll sufrió una agresión sexual de un "amigo famoso"

Andy Carroll ha revelado uno de los episodios más traumáticos de su vida. El exinternacional inglés asegura en su autobiografía publicada este jueves, 'Owning It', que fue víctima de una agresión sexual por parte de un conocido de su expareja.

El delantero de 37 años, que todavía juega en el Dagenham and Redbridge de la National League South (Inglaterra) y es además copropietario del club, ha decidido hacer público un episodio que ha tenido consecuencias durante años en su vida personal y profesional.

Carroll no identifica al agresor, al que describe como un "amigo famoso" de su expareja, pero asegura que el hombre terminó siendo declarado culpable de delitos sexuales y condenado a tres años de prisión.

Carroll relata lo ocurrido aquella noche

Según el relato del futbolista, el episodio ocurrió la noche posterior a disputar un partido con el Newcastle United, el club de su ciudad natal. Carroll explica que el hombre se invitó a su domicilio para ver un combate de boxeo. El delantero asegura que siempre había sentido que había "algo raro en él".

Durante aquella noche, Carroll comenzó a sentirse incómodo y decidió acostarse pronto y también recuerda haber experimentado mareos después de beber. El futbolista relata que posteriormente se despertó al sentir que el visitante intentaba practicarle sexo oral mientras se encontraba bajo las sábanas.

Carroll relata que reaccionó expulsándolo de su casa y, cuando el hombre intentó volver a entrar, el delantero afirma que le propinó una bofetada con todas sus fuerzas que lo dejó inconsciente.

Después llamó a la policía y, según su relato, acabó llorando desconsoladamente en brazos de la niñera de sus hijos.

"Humillante, vergonzoso y absolutamente horrible"

El acusado negó las acusaciones realizadas por Carroll, pero posteriormente fue procesado por delitos sexuales.

El futbolista tuvo que declarar durante el juicio y describe aquella experiencia como "humillante, vergonzoso y absolutamente horrible". Según relata Carroll, al término del proceso el hombre fue declarado culpable de delitos sexuales y condenado a tres años de prisión.

Además, fue incluido en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales y se le prohibió acceder al pueblo en el que residía el jugador.

"El trauma no ha desaparecido"

Carroll explica en su autobiografía el impacto que la agresión tuvo posteriormente en su vida: "Lo que me pasó afectó a todos los aspectos de mi vida", escribe.

El delantero reconoce que durante mucho tiempo le resultó imposible apartar de su cabeza lo sucedido: "Pensaba en ello todos los días, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol… El trauma de lo que me pasó no ha desaparecido".

De Newcastle a convertirse en el británico más caro de la historia

La revelación llega cuando Carroll continúa vinculado al fútbol profesional después de una carrera de dos décadas.

El delantero se dio a conocer siendo adolescente con el Newcastle United y protagonizó uno de los grandes movimientos del fútbol inglés en 2011.

El Liverpool pagó entonces 35 millones de libras por su fichaje, una operación que le convirtió en aquel momento en el futbolista británico más caro de la historia.

En 2013 se incorporó al West Ham United, donde anotó 33 goles en 126 encuentros.

A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas de nueve clubes y también llegó a ser internacional absoluto con Inglaterra. Carroll disputó nueve partidos con su selección entre 2010 y 2012 y formó parte de la convocatoria inglesa para la Eurocopa de aquel año.

Pendiente de otro juicio en 2027

Al margen de la revelación realizada ahora en su autobiografía, Carroll tiene pendiente otro procedimiento judicial.

En marzo de 2026 se declaró inocente ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford de incumplir una orden de alejamiento. Este tipo de medida judicial puede impedir que una persona contacte con otra o se acerque a determinados lugares, como su domicilio o puesto de trabajo.

El incumplimiento puede constituir un delito penal y las penas pueden ir desde una multa hasta cinco años de prisión en los casos más graves. El juicio de Carroll por este asunto está previsto para enero de 2027.