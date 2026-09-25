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Thomas Tuchel y el partido ante España: "Tenemos un plan y unas ideas y queremos probarlo"

El seleccionado inglés ensalza el juego de la actual campeona del mundo y destaca su mejoría en la faceta defensiva.

Tuchel, en la rueda de prensa previa al duelo ante España

Rueda de prensa de Thomas Tuchel y Harry Kane antes del partido ante España | Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La selección española de fútbol, actual campeona del mundo, jugará su primer partido tras conquistar su segundo mundial este sábado en Wembley, uno de los grandes escenarios del planeta fútbol donde espera la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane. Un partido de altos vuelos entre dos potencias futbolísticas y ante el que Thomas Tuchel aseguró tener "un plan" para poner a prueba a la España de Luis de la Fuente.

"Así juegan ellos. Confían mucho en su estilo de juego. Así entrenan y es parte de su ADN. Pero ahora mismo, si analizas a España y sus últimos partidos, lo que admiras es cómo defienden. Han añadido esto a su juego", respondió Tuchel, haciendo hincapié en que los de Luis de la Fuente solo encajaron un gol en todo el Mundial.

"Es un trabajo colectivo y son unos maestros a la hora de empujarte y de hacerse más anchos cuando inician la presión. Es muy difícil para todos los equipos crearles ocasiones. Nosotros tenemos un plan y unas ideas y queremos probarlo. Queremos ser la excepción de la norma", indicó el seleccionador inglés.

El partido será una prueba de fuego para Thomas Tuchel, cuya figura quedó algo cuestionada tras su planteamiento en la semifinales del Mundial ante Argentina, cuando echó al equipo atrás después de adelantarse ante el combinado de Scaloni.

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"Entiendo lo que dice. Es una cultura en España, jugar de un determinado estilo desde los cinco, seis o siete años, hasta que son profesionales. En Inglaterra no ocurre eso", admitió Kane.

"No quiere decir que no podamos jugar bajo presión o aguantar la pelota. Tenemos muchos jugadores con mucha técnica, y tenemos muchas fortalezas que ellos no tienen: físico, ritmo y fuerzas. La manera en la que presionamos y ganamos duelos, es un estilo de la Premier.Creo que en nuestro mejor nivel lo combinados todo. No somos un equipo que juegue como España, pero tenemos muchas cualidades que vamos a demostrar mañana", avisó el delantero inglés.

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