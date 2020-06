La Bundesliga se plantea quitar el VAR: "Es inaceptable"

El Sistema de Videoarbitraje (VAR) de la Bundesliga podría ser retirado si continúan los problemas técnicos ocurridos el pasado fin de semana durante la primera jornada de la liga, cuando funcionó sólo en algunos de los encuentros del sábado, a pesar de que el domingo sí funcionó y anuló un gol al SC Friburgo.

"No podemos esperar si esto sigue así semana tras semana, es inaceptable, sobre todo para los árbitros", explicó Hellmut Krug, portavoz de los árbitros de la federación alemana de fútbol, a Sky TV. Este sistema se está probando en la Bundesliga para ver si debe ser lanzada al resto de mundo, pero de momento Krug lo calificado como algo "inaceptable".

Elogios y críticas a partes iguales

Krug explicó que el problema ocurrió por la sobrecarga de un cable óptico de vídeo, por lo que las imágenes no llegaban a Colonia, ciudad alemana donde está el centro de control. Para intentar solucionar este problema, el propio Krug insinuó que si ponían "furgonetas fuera de los estadios las imágenes llegarían instantáneamente" y no habría colapsos. Si esto no sucede, la solución sería volver al sistema sin VAR.

El presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, Reinhard Grindel, defendió esta nueva tecnología y dijo que "cuando ha funcionado, ha dado resultados óptimos" y que "cuando se utiliza la tecnología el fútbol es más justo".