España - Francia: ¿cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

'San Mikel Merino' volvió a salvar a España en los minutos finales para meter a la Selección en las segundas semifinales de su historia en un Mundial de fútbol. El atacante del Arsenal ya hizo lo propio ante Portugal en el descuento y este viernes repitió la hazaña en el 88' aprovechando un rechace que dejó Lammens tras un disparo de Cubarsí.

Segunda semifinal de España en un Mundial de fútbol

Así se metió España en la segunda semifinal mundialista de su historia, siendo la primera la que disputó ante Alemania en el Mundial 2010 que terminaría días después con el histórico gol de Iniesta en la prórroga de la final ante Holanda.

La superFrancia de Mbappé, último escollo hacia la gran final

16 años después, la Roja volverá a unas semifinales y en esta ronda se medirá a la temida Francia de Mbappé, que es sin duda la gran favorita a hacerse con la Copa, por lo menos en cuanto a calidad ofensiva se refiere. El delantero del Real Madrid es, junto a Leo Messi, el máximo goleador de esta edición con ocho goles y tras haber repartido tres asistencias, lo que le ha permitido participar en once de los 16 goles que ha marcado Francia en lo que llevamos de torneo (solo se quedó sin anotar ante Noruega).

La selección gala, además, cuenta con jugadores de talla mundial como Dembélé, Doué y Olise en el ataque, secundados por Rabiot, Tchouaméni y Koné en el medio, y Upamecano, Koundé, Digne y compañía en la defensa. Un superequipazo de los pies a la cabeza. Los de Deschamps han ganado los seis partidos en este Mundial, han anotado 16 goles y solo han encajado tres. Francia va a por su tercer título mundial.

España sueña con la segunda estrella

España, a su vez, sueña con la segunda estrella y lo hace con una de las mejores selecciones de su historia en un contexto en el que llegó como una de las grandes favoritas, y está haciendo más que bueno el pronóstico. Solo pinchó ante Cabo Verde en su debut (0-0) y desde entonces ha ganado todos los partidos, llegando a golear a Arabia Saudí en fase de grupos y a Austria en 1/16, y venciendo a selecciones de talla mundial como Uruguay, Portugal y Bélgica, aunque todos por una diferencia mínima. Además, los chicos de Luis de la Fuente encajaron este viernes el primer gol en contra en todo el torneo tras haber dejado la portería a cero en los cinco primeros duelos. Ha marcado once goles y solo ha encajado uno.

Día y hora de la semifinal del Mundial entre España y Francia

Las semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia se disputarán el próximo martes 14 de julio a las 21:00 (horario en España) en el AT&T Stadium de Texas, con capacidad para casi 100.000 espectadores. El partido podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes.

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