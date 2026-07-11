Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, a los 25 años días después de jugar el Mundial

El joven jugador ha fallecido apenas unos días después de participar con su selección en el Mundial 2026, donde fue titular ante México y República Checa.

Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, fallecido a los 25 años

Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, fallecido a los 25 años Europa Presss

Publicidad

El fútbol llora la repentina e inesperada muerte de Jayden Adams, jugador de 25 años de la selección sudafricana que participó hace apenas unos días en el Mundial de 2026. El joven futbolista de los Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) fue titular ante México y la República Checa en la fase de grupos del torneo mundialista.

"La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros"

"La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado", informó la unión de jugadores sudafricanos de fútbol.

"Es con profundo pesar que Mamelodi Sundowns puede confirmar el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el Equipo Técnico, los Jugadores, la Gerencia, el Personal, los Aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la Nación Amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden. Oramos para que el Todopoderoso Dios consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. Sundowns solicita respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras lloran esta profunda pérdida", informó en su cuenta de X el Mamelodi Sundowns, el equipo más importante de Sudáfrica.

Jugó los tres partidos de la fase de grupos

El jugador apareció muerto en su casa de Stellenbosch (Sudáfrica), tal y como anunciaron las autoridades deportivas de su país. De momento se desconocen las posibles causas de su muerte, pero esta tuvo lugar de forma repentina e inesperada ya que hace apenas dos semanas se encontraba disputando el Mundial con Sudáfrica.

Pese a que fue titular ante México y República Checa y tuvo diez minutos ante Corea del Sur en el último encuentro de la fase de grupos, Jayden no entró al césped en la eliminatoria de dieciseisavos de final ante Canadá en la que los africanos quedaron eliminados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Porras por el Mundial: ¿Son legales?

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa en el estadio Dallas, en Arlington, Texas (Estados Unidos). 06 JULIO 2026 César Vallejo Rodríguez / Europa Press 06/07/2026

Publicidad

Deportes

España vuelve a vibrar con la selección y se ilusiona con la segunda estrella

España vuelve a vibrar con la selección y se ilusiona con la segunda estrella

El Mundial dispara el consumo en España: bares y comercios aumentan hasta un 30% su facturación con los partidos de la Selección

El Mundial dispara el consumo en España: bares y comercios aumentan hasta un 30% su facturación con los partidos de la Selección

Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, fallecido a los 25 años

Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, a los 25 años días después de jugar el Mundial

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa en el estadio Dallas, en Arlington, Texas (Estados Unidos). 06 JULIO 2026 César Vallejo Rodríguez / Europa Press 06/07/2026
MUNDIAL 2026

Porras por el Mundial: ¿Son legales?

Mikel Merino celebra su gol ante Bélgica
Mundial 2026

España doblega a Bélgica (2-1) con otro gol salvador de Mikel Merino para meterse en semifinales del Mundial

Lamine Yamal durante el España-Bélgica del Mundial 2026
Mundial 2026

El aviso de Lamine Yamal a Francia antes de las semifinales del Mundial: "Son ellos los que nos deben temer"

La estrella de España volvió a recibir el MVP pese a no marcar ni asistir y lanzó una advertencia a la selección de Mbappé de cara al decisivo duelo de semifinales.

Antena 3 Deportes (11-07-26) España doblega a Bélgica (2-1) con otro gol salvador de Mikel Merino para meterse en semifinales del Mundial
Mundial 2026

España - Francia: ¿cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

La selección española jugará la segunda semifinal mundialista de su historia y lo hará ante uno de los mejores equipos de la década ¿Cuándo y dónde se disputará el España-Francia de semifinales del Mundial 2026?

Imagen de Luqobo Makwedini, jugador de rugby fallecido

Muere Luqobo Makwedini, jugador de rugby de 20 años, tras colapsar en pleno entrenamiento

Jannik Sinner y Novak Djokovic se saludan tras el partido

Sinner le niega la final de Wimbledon a Djokovic y defenderá su corona ante Zverev

Aficionados marroquíes, en las calles de La Haya

Incidentes en Londres y La Haya tras el triunfo de Francia ante Marruecos en el Mundial

Publicidad