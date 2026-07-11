Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, a los 25 años días después de jugar el Mundial

El fútbol llora la repentina e inesperada muerte de Jayden Adams, jugador de 25 años de la selección sudafricana que participó hace apenas unos días en el Mundial de 2026. El joven futbolista de los Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) fue titular ante México y la República Checa en la fase de grupos del torneo mundialista.

"La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros"

"La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado", informó la unión de jugadores sudafricanos de fútbol.

"Es con profundo pesar que Mamelodi Sundowns puede confirmar el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el Equipo Técnico, los Jugadores, la Gerencia, el Personal, los Aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la Nación Amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden. Oramos para que el Todopoderoso Dios consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. Sundowns solicita respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras lloran esta profunda pérdida", informó en su cuenta de X el Mamelodi Sundowns, el equipo más importante de Sudáfrica.

Jugó los tres partidos de la fase de grupos

El jugador apareció muerto en su casa de Stellenbosch (Sudáfrica), tal y como anunciaron las autoridades deportivas de su país. De momento se desconocen las posibles causas de su muerte, pero esta tuvo lugar de forma repentina e inesperada ya que hace apenas dos semanas se encontraba disputando el Mundial con Sudáfrica.

Pese a que fue titular ante México y República Checa y tuvo diez minutos ante Corea del Sur en el último encuentro de la fase de grupos, Jayden no entró al césped en la eliminatoria de dieciseisavos de final ante Canadá en la que los africanos quedaron eliminados.

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