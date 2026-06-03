Riquelme suma otra leyenda a su proyecto: Fernando Hierro dirigirá la cantera del Real Madrid

Enrique Riquelme continúa desvelando nombres de peso para su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Después de anunciar a Raúl González como futuro director deportivo, este miércoles ha confirmado que Fernando Hierro será el máximo responsable de la cantera madridista si gana las elecciones.

undefined

El empresario hizo pública la incorporación del excentral a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que se encargará de liderar el proyecto de 'La Fábrica' desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

"'La Fábrica' necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de 'La Fábrica' para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo".

Con este movimiento, Riquelme sigue apostando por exjugadores históricos del Real Madrid para ocupar puestos clave dentro de su estructura deportiva.

3 Copas de Europa y 5 Ligas

Fernando Hierro es una de las grandes leyendas del club blanco, donde disputó 601 partidos oficiales y conquistó, entre otros títulos, tres Copas de Europa y cinco Ligas.

Además de su trayectoria como futbolista, el malagueño ha desarrollado una extensa carrera en despachos y banquillos, con experiencia en la Federación Española de Fútbol, la selección española y distintos proyectos internacionales.

Se uniría a Raúl González

Su incorporación se sumaría a la de Raúl González Blanco, a quien Riquelme ya señaló como futuro director deportivo en caso de convertirse en presidente del Real Madrid.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.