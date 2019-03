Borja Mayoral rescata un punto en Anoeta ante una Real Sociedad que pierde el tren de Europa

El Levante se llevó un punto de Anoeta con un gol de Borja Mayoral ante una Real Sociedad que fue de más a menos y que se olvida durante una temporada de Europa.

Partía en clara desventaja un conjunto local diezmado por las lesiones de cuatro jugadores titulares, comenzó el choque con pocas ideas, a merced de un Levante posicionado sólidamente sobre el césped de Anoeta y que llegaba como el tercer equipo más realizador fuera de casa.

La Real, sin embargo, fue la que tomó el mando con Mikel Oyarzabal liderando junto a Sandro y Januzaj, un quebradero constante para la zaga valenciana liderada por Rober Pier para proteger a Aitor Fernández, que no participaría hasta mediada la primera parte.

Los donostiarras maduraron al Levante con un acoso intenso que fructificaría para los 'txuri urdin' antes de la media hora, con una combinación perfecta entre Theo. Oyarzabal y Januzaj, el deseado delantero belga que volvía al once titular tras su lesión, para marcar un bello gol que alivió los nervios de la afición de Anoeta.

Llegó con este tanto el buen fútbol de la Real hasta el final de la primera mitad, retornó la confianza quebrada tras dos derrotas y el equipo de Alguacil se gustó ante un Levante que pareció noqueado tras el 1-0 y al que le costaba contener a Januzaj.

El conjunto entrenado por Paco López no reaccionó inicialmente en la segunda mitad a pesar de ir por debajo en el marcador, la Real mantuvo su primacía en el juego y casi encontró el segundo gol en otra acción por su banda izquierda, con Theo, Oyarzabal y Sandro como tridente, en la que el delantero canario estuvo muy cerca de lograr su primer tanto con la camiseta blanquiazul.

El Levante no había llevado casi ningún peligro, sin embargo la Real no necesita mucho para que se lo hagan y en otra indecisión de Rulli a balón parado esta temporada, Rochina erró el empate porque no llegó a creerse el regalo del guardameta argentino.

Rulli salvaría instantes después a su equipo en la mejor combinación de Levante, que quiso culminar Luna aunque, con todo a favor, vio como el cancerbero de la Real desviaba su disparo casi con las uñas a córner.

Los realista tendrían su gran ocasión para el triunfo en un mano a mano en el tramo final de Jon Bautista ante Aitor Fernández mal resuelto por el delantero blanquiazul y el Levante no perdonó en la siguiente oportunidad, empató con un gran gol de Borja Mayoral y sufrió luego en el tiempo de descuento el asedio infructuoso de la Real.