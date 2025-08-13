Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Técnicos de Hacienda piden investigar de dónde sale el dinero de Juan Carlos I para devolver préstamos "a amistades"

Gestha reclama a la Agencia Tributaria que aclare la residencia fiscal del rey emérito y verifique el origen de sus fondos.

El rey em&eacute;rito Juan Carlos I

El rey emérito Juan Carlos I

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han solicitado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que abra una investigación sobre las actividades económicas de Juan Carlos I. El requerimiento llega tras conocerse que el monarca habría devuelto a "amistades" los préstamos recibidos en 2021 para afrontar declaraciones complementarias del IRPF, por un importe total de 4,4 millones de euros, incluyendo intereses y recargos.

Según Gestha, en 2021 el rey emérito seguía siendo residente fiscal en España, aunque trasladó su domicilio a Emiratos Árabes Unidos en 2022. El colectivo insta a iniciar una inspección antes de que prescriba el próximo 30 de junio, para examinar las condiciones de esos préstamos y verificar si en ese año disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero.

Petición de transparencia a la Casa Real

Además de determinar la residencia fiscal, Gestha pide a la Casa Real que confirme si Juan Carlos I cumple con los criterios internos que impiden aceptar préstamos sin interés o regalos en metálico, y si, en caso de haberlos recibido, fueron devueltos o donados.

En 2018, la Fiscalía Anticorrupción ya alertó de posibles contingencias tributarias derivadas de la investigación conocida como "Carol". El colectivo también solicita investigar ingresos procedentes de la venta de derechos para documentales y de supuestas intermediaciones comerciales, así como el origen y ubicación de los fondos en sus cuentas bancarias.

El riesgo de ser considerado "apátrida fiscal"

Gestha advierte de que, si no se activa el procedimiento para fijar la residencia fiscal en España, Juan Carlos I podría quedar en una situación de "doble no imposición". Esto ocurriría si no tributara por sus rentas mundiales ni en España ni en Emiratos, dado que este país no aplica impuesto sobre la renta a las personas físicas.

El convenio de doble imposición entre España y Emiratos establece que solo se consideran residentes fiscales a los nacionales emiratíes domiciliados en el país, lo que, según los técnicos, dificultaría que el monarca obtenga un certificado válido en ese territorio.

Próximos pasos

Gestha sostiene que, con la información recabada, la AEAT podría aplicar el artículo 9 de la Ley del IRPF y fijar la residencia fiscal en España, ya que su núcleo de relaciones personales y económicas sigue vinculado al país. El colectivo recuerda que el mismo criterio se aplicaría a cualquier otro contribuyente y reclama que se eviten situaciones que puedan interpretarse como un trato de favor.

