Trump amenaza a Putin con "graves consecuencias" si no detiene la guerra en Ucrania tras la cumbre en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a su homólogo ruso, Vladímir Putin "con graves consecuencias" en caso de que no se tenga la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mantendrán este viernes en Anchorage, Alaska, la primera reunión presencial entre ambos desde 2019.

Trump ha reconocido en un acto en el Centro Kennedy de Washington que ha intentado en varias ocasiones convencer a Putin para frenar los ataques contra civiles ucranianos, sin éxito. Pese a ello, insiste en que su objetivo es “poner fin a la guerra” y abrir la puerta a un diálogo más amplio.

El republicano también ha adelantado que, si la cita en Alaska transcurre de manera favorable, propondrá de inmediato un segundo encuentro, esta vez trilateral, que incluya también al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida", ha señalado. Trump ha calificado como "muy buena" la conversación previa que mantuvo este miércoles con Zelenski y líderes europeos.

Los socios de Estados Unidos en Europa han acordado cinco prioridades para la cumbre. Entre ellas, un alto el fuego como punto inicial, la inclusión de Ucrania en cualquier negociación, y garantías de seguridad sólidas para Kiev. También reiteraron que no reconocerán ningún cambio de fronteras impuesto por la fuerza.

Putin no se reúne con un presidente estadounidense desde 2021, cuando mantuvo un encuentro en Ginebra con Joe Biden. La última vez que vio a Trump fue en 2019, en Osaka, durante el primer mandato del republicano.

Levanta las sanciones Rusia de forma provisional

Las autoridades estadounidenses han levantado de forma provisional las sanciones a las transacciones financieras necesarias para la celebración de la cumbre

La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha indicado que esta autorización estará vigente hasta las 00.01 horas (6.01 hora peninsular española) del 20 de agosto, según reza la licencia. El documento establece que este permiso "no autoriza el desbloqueo o liberación de cualquier propiedad bloqueada o inmovilizada" ni el resto de transacciones prohibidas por cualquier otra orden ejecutiva, a excepción de lo autorizado temporalmente.

