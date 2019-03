Bielsa explica por qué dejó la Lazio dos días después de haber firmado

Marcelo Bielsa es uno de los nombres de la semana. El técnico argentino, después de decir adiós al Olympique de Marsella nada más iniciarse al pasada temporada, ha dejado la Lazio apenas dos días después de haber estampado su firma en el contrato. Para explicar los hechos, el entrenador ha emitido un comunicado en el que niega tener cualquier otra "opción laboral" y en el que afirma que todo se debe a la ausencia de fichajes y de salidas en el plano deportivo.

"Me dirijo a ustedes para comunicarles que he decidido renunciar al cargo de Director Técnico de esa institución. La misma determinación han tomado mis colaboradores Pablo Quiroga, Diego Reyes, Gabriel Macaya y Rodolfo Diego Flores. Tomamos esta decisión porque después de cuatro semanas de trabajo en común con ustedes, no pudimos lograr ninguna de las siete incorporaciones previstas en el 'Programa de Trabajo' expresamente aprobado por el presidente, Claudio Lotito.

Teniendo en cuenta que también se consideró la salida de 18 jugadores que actuaron en la temporada anterior, la llegada de los refuerzos resultaba necesaria de acuerdo a los plazos programados.Estaba acordado, como condición indispensable para la ejecución del 'Programa de Trabajo', la contratación de al menos cuatro futbolistas antes del 5 de julio, con el objetivo de que pudieran participar del trabajo de pretemporada.Para la fecha establecida no se había logrado ninguna incorporación.

No obstante esta situación, el club hizo público el contrato que nos unía, aún sabiendo que éste no era viable si no llegaban los refuerzos. Hasta el día de hoy, la situación es la misma y las perspectivas inciertas.Considerando que en tres días más comenzaré el retiro en Auronzo (sitio de la pretemporada), no es posible dilatar más aún esta decisión. Como oportunamente les manifesté, por mi estilo de trabajo necesitaba contar con los futbolistas en tiempo y forma para poder entrenarlos.

Es importante que aclare que no manejo ninguna otra opción laboral alternativa. Enviaremos en breve la documentación legal que certifique las renuncias. Entiendo que ustedes informarán esta decisión a los medios. Sólo si es necesario brindaré algún tipo de aclaración pública".