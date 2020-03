Bielorrusia, el único país europeo que sigue jugando a fútbol: "¿Tú has visto volar al coronavirus por aquí?"

En Bielorrusia la liga sigue como si nada, con público y todo en las gradas, a pesar del coronavirus. El derbi Minsk FC vs Dinamo Minsk, por ejemplo, se disputó con un millar de personas de público es la única liga de Europa que aún no ha parado.

Esto ha dicho su presidente, Aleksander Lukashenko: "¡Aquí no hay ningún virus! ¿Tú los has visto volar por aquí?", preguntaba a la periodista. Lukashenko es el primer y único presidente bielorruso desde que el país se separó de la URSS en 1991 y recomienda lavarse las manos con vodka... y beberlo: "Además no sólo deberían lavarse con vodka, también beber 40 o 50 mililitros cada día, así como ir a la sauna dos o tres veces por semana".

También señala: "La gente está trabajando con los tractores y nadie habla del virus. Los tractores les sanarán, pues el campo sana todo".