Dos riders mueren en una avalancha en el Tirol, Austria

Los dos fallecidos estaban practicando snowboard fuera de pista cuando fueron sepultados por una avalancha de nieve en Stubai, una estación de esquí de alta montaña en el estado de Tirol.

Tragedia en Stubai, una estación de esquí de alta montaña en el estado de Tirol, en el oeste de Austria. Dos hombres de 37 años morían tras ser sepultados por una avalancha mientras practicaban snowboard fuera de pista. Los dos riders fueron arrastrados unos 300 metros y acabaron enterrados por el alud, según informó este lunes la policía.

A las 18:00 horas (hora local), tras denunciarse la desaparición, comenzó una operación de localización, según informa el medio krone.at. En la operación de búsqueda participaron miembros del servicio de rescate de montaña de Neustift, cuidadores de perros del servicio de rescate de montaña del Tirol, el cuerpo de bomberos voluntarios de Neustift, un helicóptero de la policía y la policía alpina. También se usaron drones.

"Una operación paralela de rastreo por teléfono móvil identificó una zona de búsqueda entre la cabaña Dresdner y la estación del valle de Gamsgarten. Con la ayuda de imágenes de drones, se determinó durante la operación de búsqueda que se produjo una avalancha en la zona de esquí abierta de la zona de Mutterbergl, a una altitud de 2.115 metros", informaba la policía.

Con el apoyo de imágenes captadas por drones, los equipos de rescate confirmaron un desprendimiento en una zona a 2.115 metros de altitud, y hacia las 21:30 localizaron dos señales de los dispositivos de localización de los desaparecidos. Cuando los rescatistas llegaron poco después a la zona sólo pudieron certificar la muerte de los dos hombres.

Las grandes nevadas de este invierno en Austria han elevado el peligro de avalanchas a un nivel 4 sobre 5 y las autoridades han pedido cautela a los aficionados a los deportes de invierno. En los que va de invierno alrededor de una veintena de personas han muerto por avalanchas en diferentes puntos de Austria.

