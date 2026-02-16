El PSOE amplía su ventaja sobre el PP y Vox se dispara en el primer CIS tras Adamuz y las elecciones de Aragón

ElPSOEganaría las elecciones a día de hoy con 9,7 puntos por encima del PP y Vox obtendría casi el 19% de los votos, según el reciente barómetro publicado por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).

Según el CIS, de celebrarse hoy unas elecciones, los socialistas obtendrían el 32,6% de los votos, subiendo un 0,9 con respecto al último barómetro publicado en enero, y aumentando hasta los 9,7 puntos la diferencia con el PP, que caería una décima situándose en el 22,9% de los votos.

Vox sería el gran beneficiado según el nuevo barómetro de Félix Tezanos, consolidándose como tercera fuerza en España, obteniendo un 18,9% de los votos y situándose a tan solo 4 puntos del PP.

Sumar perdería dos décimas con respecto al mes anterior, obteniendo el 7% de los votos en unas hipotéticas elecciones generales, por encima de Podemos, que subiría hasta el 3,9% y Se Acabó La Fiesta, que se situaría en un 2,4% tras crecer 0,6 puntos.

El estudio del CIS publicado este lunes se llevó a cabo del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas. El anterior barómetro del CIS, que se publicó el pasado 16 de enero, dio un 31,7% de los votos al PSOE, un 23% al PP, un 17,7% a Vox, un 7,2% a Sumar y un 3,5% a Podemos.

La vivienda sigue siendo el principal problema en España

Entre el resto de datos del CIS, se conoce que la vivienda continúa como el primer problema de España marcando un nuevo récord en este CIS de febrero, que también refleja un incremento de la inquietud por la inmigración al albur de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

En concreto, la vivienda continúa como principal preocupación ciudadana con un 42,8% de menciones, subiendo dos décimas respecto a enero. También figura como primer problema personal con un 27,6% de alusiones.

En la lista general, la inmigración se anota un 20,3%, 4,4 puntos más que el mes anterior y pasa de la cuarta a la segunda plaza. El tercer puesto es para la crisis económica, con un 18,1% de respuestas, y le siguen el Gobierno y los partidos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.